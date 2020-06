‘Dit jaar veel minder 5G-iPhones beschikbaar dan verwacht’

De meest recente voorspelling voor het aantal iPhone 12-exemplaren die dit jaar worden gemaakt komt een aantal miljoenen lager uit dan verwacht. Zodra de iPhone 12 wordt onthuld zul je dus wat langer geduld moeten hebben voor je het toestel daadwerkelijk in handen hebt.

Gerucht: minder 5G-iPhones in productie dan eerder voorspeld

Dat stelt de website DigiTimes. Het gaat om 15 tot 30 miljoen exemplaren, terwijl aanvankelijk 30 tot 40 miljoen werd verwacht. De iPhones zouden een ingebouwde antenne krijgen voor ultrasnel 5G-internet: mmWave.

Deze is vooral handig waneer de iPhone vaak op korte afstand is van 5G-zendmasten. Dat is meestal het geval in grote stedelijke gebieden. Er zijn ook iPhone-modellen met sub-6GHz 5G op komst. Deze techniek werkt doorgaans iets langzamer, maar is wel beter bereikbaar voor landelijke gebieden.

De mmWave-iPhone is kostbaarder om te ontwikkelen dan de productie van andere versies. Volgens meerdere analisten komt het iPhone 12-model met deze technologie later dan de sub-6GHz 5G-iPhones. De reden daarvoor zijn de productieproblemen die zijn ontstaan door de coronacrisis.

Om toch zoveel mogelijk mmWave-iPhones met ingebouwde antenne te produceren, heeft Apple de productie verdeeld over meerdere landen. Zo werkt een leverancier in Taiwan en twee leveranciers in Korea hard om samen toch behoorlijk wat iPhone 12-modellen te leveren.

Releasedatum blijft onduidelijk

Voordat de wereldwijde coronacrisis begon, beweerde Apple-analist Ming-Chi Kuo dat Apple nog op schema liep met beide iPhone 12-modellen. Zowel de sub-6GHz 5G als de mmWave-iPhone zouden in de tweede helft van 2020 worden uitgebracht. Aan het einde van het derde kwartaal of begin van het vierde kwartaal zou de iPhone 12 dan op je deurmat kunnen vallen.

Hoewel Kuo niet heeft aangegeven of deze plannen zijn veranderd, geloven andere analisten dat de mmWave-iPhone dit jaar wellicht helemaal niet meer komt. De reden hiervoor zou ook kunnen zijn dat Apple vindt dat de ingebouwde antenne te veel stroom kost, wat de batterijduur niet ten goede komt.

Het blijft dus nog onduidelijk wanneer Apple de mmWave-iPhone daadwerkelijk op de markt brengt. Wel is het belangrijk om dit gerucht met een flinke korrel zout te nemen. Dit soort schattingen komen namelijk vaker voorbij, en DigiTimes heeft het lang niet altijd bij het juiste eind.

Apple en 5G

De iPhone 12-serie wordt waarschijnlijk in september onthuld. Volgens meerdere geruchten zou deze klaar zijn voor 5G. Het 5G-netwerk gaat voor sneller internet zorgen, al zal je hier in de praktijk weinig van merken. Benieuwd hoe 5G precies werkt? In dit artikel leggen we je alles uit over 5G.

5G is de laatste tijd vaak in het nieuws, omdat het veel kritiek krijgt. Tegenstanders denken namelijk dat het schadelijk is voor de gezondheid. In dit artikel lees je hoe dat zit, of bekijk de video hieronder om alles te weten te komen over 5G.