‘Providers maken zich klaar voor iPhone 12 met 5G-ondersteuning’

Een gelekte e-mail laat zien dat providers er in ieder geval vanuit gaan dat de iPhone 12 5G-ondersteuning krijgt. Het zou één van de belangrijkste geruchten over de nieuwe smartphones bevestigen.

‘Providers verwachten iPhone 12 met 5G-ondersteuning’

Terwijl Apple-fans afwachten of ze de iPhone 12 aanstaande dinsdag te zien krijgen, bereiden providers zich stilletjes voor. Dat blijkt uit een foto die de bekende smartphone-lekker Evan Blass deelt op Twitter. Op de foto is een e-mail te zien waarin een provider de iPhone 12 noemt met de tekst ‘Wees de eerste die hem met 5G ervaart’.

Daarmee lijkt het een zekerheid te zijn dat de iPhone 12 5G ondersteunt, in ieder geval in de Verenigde Staten. Al maanden duiken er geruchten op over de 5G-ondersteuning van de nieuwe iPhones: eerst zou Apple het uitstellen, maar nu lijken alle vier de nieuwe iPhones toch deze nieuwe internetstandaard te gaan gebruiken.

Toch blijft het afwachten tot Apple de iPhones officieel presenteert om alles over 5G-ondersteuning te weten te komen. Zo dook er onlangs een gerucht op dat Apple niet in alle landen dezelfde 5G-ondersteuning in de iPhones wil stoppen.

Enkel in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en Japan zou het snellere ‘Sub-6GHz’ 5G ondersteund worden door de iPhone 12, terwijl in andere landen het tragere ‘mmWave5G’ wordt gebruikt. Een technisch verhaal, maar de twee standaarden verschillen als volgt van elkaar:

Sub-6GHz 5G: bedoeld voor minder dichtbevolkte gebieden en werkt over langere afstanden, maar is minder snel.

bedoeld voor minder dichtbevolkte gebieden en werkt over langere afstanden, maar is minder snel. mmWave 5G: bedoeld voor grote steden met extra hoge snelheid.

Meer duidelijkheid op 15 september?

Apple staat op het punt om vier nieuwe iPhones te onthullen: een kleinere iPhone 12 mini, de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro en Pro Max. Alle vier de toestellen krijgen een oled-display, 5G-ondersteuning en een nieuw design dat doet denken aan de iPhone 5 en de meest recente iPad Pro. De Pro-iPhones krijgen bovendien een LiDAR-dieptescanner en een nieuwe donkerblauwe kleur.

Aanstaande dinsdag staat het september-event van Apple op de planning. Bereid je voor met ons uitgebreide verwachtingen-artikel en kijk in onderstaande video wat we van de iPhone 12 verwachten.