Krijgt de iPhone 12 5G-ondersteuning? En zo ja, wat hebben we er in Nederland aan? In dit artikel blikken we vooruit op de nieuwe iPhones en checken we welke informatie al gelekt is.

iPhone 12 met 5G: dit zijn de verwachtingen

Met nog een paar weken te gaan tot de officiële onthulling is het weer de tijd van het jaar om vooruit te blikken op de nieuwe iPhones. Naar verwachting brengt Apple in oktober vier modellen uit, waaronder directe opvolgers voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.

Geheel volgens traditie wordt in de wandelgangen druk gespeculeerd over de functies en mogelijkheden van de nieuwe toestellen. Eén van de hardnekkigste geruchten van de afgelopen jaren gaat over mogelijke 5G-ondersteuning. Tot nog toe bleef het altijd bij geruchten, want geen enkele Apple-telefoon kan met 5G overweg, ook niet de eerder dit jaar vernieuwde iPhone SE.

Toch zou dat bij de iPhone 12 weleens kunnen veranderen. Wereldwijd schakelen steeds meer providers over op 5G, waaronder in ons land. De meeste Nederlandse providers hebben inmiddels de eerste versie van hun 5G-netwerk geactiveerd, zoals onlangs KPN en T-Mobile. VodafoneZiggo schakelde eerder al over op de nieuwe netwerkstandaard.

De wereld stapt over op 5G

Wel is het zo dat de opvolger van 4G in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Het belangrijkste onderdeel van 5G, de zogeheten 3,5GHz-frequentie, wordt namelijk pas in 2022 geveild. Zodra deze ‘band’ onder de hamer is gegaan, mogen providers de frequentie aanbieden. De 3,5GHz-frequentie is voor doorsnee consumenten het belangrijkst, omdat de snelheid van mobiel internet er flink op vooruit belooft te gaan.

Nederland is niet het enige land dat beetje bij beetje overstapt naar de nieuwe telecomstandaard. Wereldwijd schakelen steeds meer gebieden over op 5G. In de Verenigde Staten, Apples thuisland, is men al sinds 2018 bezig met de uitrol van het nieuwe netwerk. Ook in andere belangrijke markten, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, stapt men langzaam maar zeker over.

De wereldwijde uitrol van 5G.

‘iPhone 12 krijgt wél 5G…’

Het is daarom goed mogelijk dat de iPhone 12-serie 5G-ondersteuning krijgt. Het doorgaans betrouwbare Fast Company claimde in februari 2020 dat Apple de benodigde antenne om het signaal te ontvangen zelf wil gaan maken. Het bedrijf uit Cupertino zou niet tevreden zijn over de exemplaren van Qualcomm, een grote speler in de wereld van telefoononderdelen.

De Chinese website DigiTimes, die niet altijd even betrouwbaar is, voegde er afgelopen juli aan toe dat de iPhone 12 beide 5G-technieken zou ondersteunen: sub-6GHz en mmWave. Deze termen mag je direct weer vergeten, maar het komt erop neer dat het nieuwe model straks wereldwijd overal met het nieuwe netwerk kan verbinden.

‘…met vertraging’

Toch zijn er ook bronnen die twijfelen aan de komst van een 5G-iPhone, zoals Nikkei Asian Review. Het Japanse medium claimt dat de opvolger van de iPhone 11-serie met maanden is vertraagd vanwege productieproblemen. De coronacrisis zou roet in het eten hebben gegooid. Vooral fabrieken in China, waar het virus als eerst uitbrak, schijnen vertraging te hebben opgelopen. Een hard gelach voor Apple, want het merendeel van de iPhones wordt daar geproduceerd.

Er zit (in ieder geval) een kern van waarheid in dit gerucht. Apple bevestigde onlangs namelijk dat de nieuwe telefoons ‘een paar weken later’ dan gebruikelijk verkrijgbaar zijn. Het bedrijf bracht geen specifieke data naar buiten, maar het is veilig om aan te nemen dat de iPhone 12 (met eventueel 5G) pas vanaf oktober in de winkels ligt, en niet zoals gebruikelijk in september.

Verder zijn er ook bronnen die claimen dat Apple twee versies van de iPhone 12-telefoons uitbrengt: met, of zonder 5G. Onder meer de Japanse website Mac Otakara gelooft er heilig in dat de nieuwe telefoons in twee rondes uitkomen, om zo productieproblemen te voorkomen.

Moet de iPhone 12 5G krijgen?

Het Apple-wereldje is als vanouds verdeeld over de iPhone 12 met 5G-ondersteuning. Er vanuit gaande dat de telefoons wél met de opvolger van 4G aan de slag kunnen, heb je er in Nederland overigens nog niet zo heel veel aan. De snelheidswinst van 5G is voorlopig beperkt, omdat de eerder besproken belangrijke 3,5GHz-frequentie nog niet is aangezet.

Smartphones gaan echter steeds langer mee. Het is niet ongebruikelijk dat mensen dezelfde iPhone bijvoorbeeld vier jaar gebruiken. Niet voor niets werkt Apple ook haar oudere telefoons nog bij met nieuwe software-updates. De iPhone 6S (Plus), een toestel uit 2015, krijgt later dit jaar ‘gewoon’ de update naar iOS 14, de nieuwste softwareversie.

Het zou daarom fijn zijn als de iPhone 12 wél met 5G overweg kan, want hierdoor is het toestel toekomstbestendig. Het klopt dat de gemiddelde Nederlander nu vrij weinig aan 5G heeft, maar technologie verandert snel. Wat nu overbodige luxe lijkt, mensen die 4G bijvoorbeeld “snel genoeg” vinden, verandert snel in dé standaard. Zo ging het met de overstap van 3G naar 4G immers ook.

Misschien wel, misschien niet

Samenvattend: het is erg onduidelijk of de iPhone 12 5G-ondersteuning krijgt. Het geruchtencircuit draait als vanouds op volle toeren, maar er valt weinig zinnigs over te zeggen.

Het zou fijn zijn áls de nieuwe Apple-smartphones met 5G overweg kunnen, want de komende jaren wordt het netwerk (in Nederland) breder uitgerold. Steeds meer mensen doen een paar jaar met hun iPhone en dan is het fijn dat je straks niet een nieuwer exemplaar hoeft aan te schaffen om 5G te gebruiken.

Vooruitblik op de iPhone 12

Op iPhoned kijken we de komende weken vooruit op de nieuwe Apple-telefoons. Zoals eerder gezegd lijkt het erop dat Apple dit jaar nog vier toestellen uitbrengt. Naast de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max verwachten we ook de komst van de iPhone 12 mini, een compact model.

In onderstaande video praten we je in een paar minuten bij over het nieuwe instapmodel, de 'gewone' iPhone 12, die waarschijnlijk veel gemeen heeft met de Pro (Max). Check ook onze geschreven iPhone 12-verwachtingen.