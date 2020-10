Alle iPhone 12-modellen ondersteunen 5G. In Nederland moeten we het helaas wel doen zonder de snelste variant. Wij leggen je uit waarom.

De iPhone 12 heeft alleen snel 5G in de VS

De iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max hebben allemaal 5G-ondersteuning aan boord. Dat is fijn, want met dit nieuwe mobiele netwerk kun je sneller surfen en downloaden dan met 4G.

Toch komen we er in Nederland bekaaid van af. Er zijn namelijk twee vormen van 5G. Sub-6GHz 5G werkt op grotere afstand van zendmasten en is dus zeer geschikt voor landelijke gebieden. Deze variant is weliswaar sneller dan 4G, maar lang niet zo snel als mmWave. Deze tweede vorm van 5G vereist een kortere afstand tot de zendmast en levert vooral profijt op in steden. Daar staan vaak veel meer masten.

Het slechte nieuws: alleen in de Verenigde Staten ondersteunt de iPhone 12 beide varianten van 5G. In alle andere landen hebben de nieuwe iPhones louter Sub-6GHz 5G. Wij kunnen dus fluiten naar mmWave.

Nederland is niet klaar voor snel 5G

Waarom de iPhone 12 alleen in de Verenigde Staten beschikt over mmWave 5G is onbekend. Wellicht liep Apple tegen productieproblemen aan met de speciale antenne voor deze techniek.

Voorlopig mis je overigens weinig. 5G staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Zelfs al kregen we hier wél iPhones met mmWave-ondersteuning, dan nog zou je er geen gebruik van kunnen maken. Het Nederlandse 5G-netwerk werkt momenteel namelijk alleen met Sub-6GHz. De hogere frequenties worden in 2022 geveild. Pas daarna kunnen providers écht razendsnel 5G aanbieden.

Toch is het jammer dat de nieuwe iPhones in Nederland niet over mmWave 5G beschikken. Veel mensen doen immers langer dan twee jaar met een nieuwe smartphone. Je bent met de iPhone 12 dus maar beperkt op de toekomst voorbereid.

De iPhone 12 is er eindelijk!

Apple kondigde de iPhone 12 aan tijdens het oktober-event. 5G was één van de speerpunten tijdens de presentatie, net als de nieuwe A14-processor. Daarnaast hebben de iPhones een nieuw ontwerp met vlakke randen, dat het midden houdt tussen de iPad Pro en de iPhone 4.

