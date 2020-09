‘iPhone 12 met supersnelle 5G-verbinding mogelijk niet naar Nederland’

Hoewel alle vier de iPhone 12-modellen dit najaar 5G ondersteunen, zouden er relatief weinig zijn die de supersnelle ‘mmWave’ technologie gebruiken. Daardoor zou Nederland zelfs overgeslagen kunnen worden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Twee soorten 5G-verbindingen in de iPhone 12

Al maanden lezen we geruchten over 5G ondersteuning voor de iPhone 12, maar hier hoort wel een belangrijke kanttekening bij. In de praktijk zijn er twee soorten 5G:

Sub-6GHz 5G: bedoeld voor minder dichtbevolkte gebieden en werkt over langere afstanden, maar is minder snel.

mmWave 5G: bedoeld voor grote steden met extra hoge snelheid.

Door de coronacrisis en de productievertraging die dit heeft opgeleverd, zou Apple veel minder iPhones met de snellere mmWave-techniek op de markt brengen. Dat stelt de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo in een bericht aan investeerders dat door Macrumors is ingezien.

Het aantal iPhones met deze snellere 5G-variant zou miljoenen lager uitvallen dan verwacht, aldus Kuo. Dat heeft deels met de productie te maken, maar ook door wereldwijde vertraging in het uitrollen van 5G.

Kuo voorspelt dat Apple in 2020 tussen de vier en zes miljoen van deze iPhones zou verschepen en tussen de 25 en 35 miljoen in 2021. Een flinke daling ten opzichte van de eerdere voorspelling die met 10 tot 20 miljoen in 2020 en 40 tot 50 miljoen in 2021 fors hoger uitviel.

‘iPhone 12 met sneller 5G mogelijk niet naar Nederland’

Dit zal er volgens Kuo waarschijnlijk voor zorgen dat de iPhones met de snellere verbinding enkel verkrijgbaar zijn in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en Japan.

In andere landen (waaronder Nederland) verwacht Kuo dat enkel het sub-6GHz-model uitkomt. In landen waar 5G nog helemaal geen rol speelt zou Apple er zelfs voor kunnen kiezen om enkel 4G-iPhones uit te brengen.

Hoewel september traditioneel gezien de iPhone-maand is, heeft Apple de nieuwe toestellen uitgesteld tot half oktober. In de aanloop naar deze onthulling zal er ongetwijfeld meer informatie uitlekken. Wij houden je zoals altijd op de hoogte, in onderstaande video nemen we de belangrijkste iPhone 12-geruchten met je door.