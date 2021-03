De iPhone 12 heeft 5G, maar Nederlandse gebruikers vissen gedeeltelijk achter het net. Onze iPhone 12-exemplaren kunnen namelijk niet met de snelste versie van 5G overweg. Hoe erg is dat? Tijd voor een uitleg.

Lees verder na de advertentie.

Het hele verhaal over 5G op de iPhone 12

Apple blies het in oktober van de daken: de iPhone 12 heeft 5G. Dat is fijn, want op die manier haal je een toekomstbestendige telefoon in huis, ook wanneer je momenteel nog een 4G-abonnement hebt. Toch is dat slechts het halve verhaal.

Hoe toekomstbestendig de iPhone 12 écht is, daar kun je namelijk je vraagtekens bij zetten. Het klopt dat de nieuwe iPhone met 5G overweg kan, maar de snelste versie van het mobiele netwerk gaat aan je neus voorbij.

Dit ga je pas over een paar jaar merken. In de loop der tijd worden de hogere 5G-frequenties geveild en in gebruik genomen. Wie een Amerikaanse iPhone 12 heeft kan hiervan gebruikmaken. Nederlandse toestellen moeten het doen met de ‘tragere’ versie van 5G.

→ Lees ook: Hoe Apple 5G onderdeel heeft gemaakt van de iPhone

Drie ‘smaakjes’ van 5G op de iPhone 12

Hoe werkt dit? Het antwoord heeft te maken met de antenne van de iPhone 12. Het Amerikaanse model heeft namelijk een zogeheten mmWave-antenne. Hierdoor kan het toestel alle frequenties van 5G gebruiken. Dat is fijn, want 5G komt in Nederland in drie ‘smaken’: 700MHz, 3,5GHz en 26GHz.

De Nederlandse variant moet het doen met de sub-6 GHz-antenne. Deze kan, zoals je op basis van de naam mag verwachten, alleen overweg met de lagere en midden frequenties. De snelste versie van 5G, die gebruikmaakt van de 26GHz-frequentie, valt hier dus niet onder.

Vooralsnog is dit geen probleem. De 26GHz-frequentie is immers nog niet actief en ook de 3,5GHz-band moet nog worden geveild. Vermoedelijk gaat dat volgend jaar gebeuren, waarna providers de ‘betere versie’ van 5G uitrollen. Dat is goed nieuws voor iPhone 12-bezitters, want zij kunnen gebruikmaken van deze versie.

→ Ook interessant: Uitleg: Zo gaat 5G werken

Geen probleem, wel vervelend

Dus, is het een probleem dat de iPhone 12 niet de snelste variant van 5G ondersteunt? Het antwoord op die vraag is heel persoonlijk. Voor de meeste mensen valt het waarschijnlijk wel mee. De 26GHz-frequentie heeft namelijk een heel kort bereik en gaat daarom vooral gebruikt worden in specifieke situaties, zoals industrieparken en andere high tech-omgevingen.

De meeste Nederlanders gaan echter vooral bellen en internetten via de lage- en midden-frequentie (700MHz en 3,5GHz), waar de iPhone 12 dus gewoon mee overweg kan.

Vervelend is het natuurlijk wel. Je betaalt veel geld voor een iPhone 12 en het is jammer dat je een mindere versie krijgt dan klanten aan de andere kant van de oceaan. Daarover gesproken, waarschijnlijk heeft Apple vanwege productietekorten voor verschillende antennes gekozen.

Aangezien de VS al verder is in de uitrol van 5G hebben zij waarschijnlijk voorrang gekregen. De smartphone-industrie zit in de tussentijd niet snel en het vermoedelijke modem (en antenne) van de iPhone 13 is al aangekondigd. Waarschijnlijk gaat Apple in zee met chipmaker Qualcomm, net zoals het deed met de iPhone 12.

5G-maand op iPhoned

De hele maand maart staat iPhoned in het teken van 5G. In het 5G-woordenboek leggen we bijvoorbeeld uit wat lastige woorden als frequenties en straling eigenlijk betekenen. Daarover gesproken, waarom is 5G eigenlijk zo’n hot topic in de wereld van complottheorieën? Lees alles over 5G en Apple in onderstaande artikelen: