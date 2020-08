De iPhone 12 met 5G-ondersteuning ligt dit najaar in de winkels. Het model met alleen 4G-internet laat nog een paar maanden op zich wachten en verschijnt pas in 2021.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘iPhone 12 met 4G in 2021’

Dat claimt Wedbush, een marktonderzoeksbureau. Volgens de analisten brengt Apple twee versies van de aankomende iPhone 12-telefoons uit: met, of zonder 5G. Laatstgenoemde uitvoering, dus met ‘slechts’ 4G-ondersteuning, zou pas in 2021 verschijnen. De iPhone 12 mét 5G komt wel ‘gewoon’ dit najaar uit, aldus Wedbush.

Het bureau maakt haar bron(nen) voor dit opmerkelijke gerucht niet bekend. Wel schrijft Wedbush dat de iPhone 12 met 4G-internet rond de 800 dollar gaat kosten. Een europrijs wordt niet genoemd, maar vaststaat dat de adviesprijs van de iPhone 11-opvolger omhooggaat, claimen de analisten.

Al met al zijn het opmerkelijke geruchten. Apple heeft tot nog toe namelijk nooit een hoogwaardige telefoon in het voorjaar uitgebracht. Begin dit jaar presenteerde het bedrijf wel een nieuwe iPhone SE, maar die is met zijn adviesprijs van 489 euro op een ander publiek gericht dan de iPhone 12.

Bovendien claimt Wedbush dus dat Apple twee versies (4G en 5G) van de iPhone 12 uitbrengt, een gerucht dat nog niet eerder voorbijkwam. Wel dook afgelopen week een bericht op dat het bedrijf uit Cupertino de nieuwe telefoons mogelijk in twee rondes wil uitbrengen. Hiermee zouden productieproblemen voorkomen worden.

Geruchtenmolen

De geruchtenmolen rondom de nieuwe Apple-telefoons draait op volle toeren. Vrijwel dagelijks duiken nieuwe berichten op over de iPhone 12-telefoons. Het is daardoor best moeilijk om in te schatten welke geruchten (niet) betrouwbaar zijn. In ons onderzoek naar iPhone 12-geruchten hebben we gekeken welke bronnen het meest betrouwbaar zijn.

Op iPhoned kijken we reikhalzend uit naar de komst van de iPhone 12. Apples nieuwe toestelserie gaat dit jaar waarschijnlijk uit vier modellen bestaan. Naast directe opvolgers voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max verwachten we ook een compleet nieuw toestel: de iPhone 12 mini. Check onderstaande artikelen voor onze verwachtingen per iPhone 12-telefoon: