De betrouwbare Apple analist Ming-Chi Kuo deelt zijn verwachtingen voor 2020 en 2021. Hierin bevestigt Kuo de komst van Touch ID in de zijknop van de nieuwe iPad Air en meer. Ook deelt de analist minder goed nieuws: de komende iPhone 12 krijgt geen 120Hz-scherm.

‘iPhone 12 krijgt geen 120Hz-scherm’

Kuo verwacht geen ondersteuning voor het 120Hz-scherm, omdat de iPhone 12 anders een te korte accuduur krijgt. Kuo schetst dat de batterijcapaciteit van de iPhone 12 dit jaar “kleiner” wordt dan die van de iPhone 11.

In combinatie met de batterij-intensieve 5G zal 120Hz-technologie “de gebruikerservaring aanzienlijk schaden”, aldus Ming-Chi Kuo. Het uitblijven van een 120Hz-scherm voor de iPhone 12 werd al eerder gedeeld door de bekende leaker Jon Prosser. De techniek kennen we al uit de iPad Pro en zorgt voor soepelere animaties door de hogere ververssnelheid van het scherm.

Daarbij heeft Kuo nog meer te melden over de iPhone 12. De iPhone 12 mini (het toestel met 5,4-inch scherm) zal volgens een voorspelling van de analist een “iets smallere notch” krijgen. Hierdoor zijn de linker- en rechterbovenhoek van het scherm groot genoeg om informatie duidelijk te tonen.

De iPhone 12-modellen met 6,1-inch en 6,7-inch scherm krijgen een notch die vergelijkbaar is met de iPhone 11. Net als meerdere Apple-bronnen verwacht Kuo dat we morgen tijdens het Apple-event de iPhone 12 niet te zien krijgen, dat zal later dit jaar gebeuren volgens de analist.

‘iPad Air krijgt Touch ID en Apple Watch kan zuurstofgehalte meten’

Kuo bevestigt dat Apples evenement van 15 september zich concentreert op de nieuwe iPad Air en de Apple Watch Series 6. Hij verwacht dat de massaproductie van de Apple Watch en iPad Air half september begint.

Naar verwachting krijgt de iPad Air in de aan / uit-knop Touch ID. Kuo gelooft dat meer nieuwe iPad-modellen vanaf 2021 de Side Touch ID zullen gebruiken. Details zijn hier onduidelijk, maar het zou kunnen betekenen dat een toekomstige iPad Pro zowel Touch ID als Face ID heeft.

Wat de komende Apple Watch betreft kunnen we een nieuwe functie verwachten. Kuo geeft aan dat de Series 6 in staat is om het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Het model van de slimme horloge zal niet veel veranderen ten opzichte van zijn voorganger. Echter meldt Twitteraccount L0vetodream wel dat de Apple Watch Series 6 verkrijgbaar in een nieuwe kleur is.

Apple-event 15 september 2020

Tijdens het Apple-event veranderen de bovenstaande geruchten in feiten, of toch niet? Houd de website en gratis app van iPhoned in de gaten om als eerste de definitieve specificaties van de iPad Air en Apple Watch Series 6 te lezen.