Cameratest: ‘Ook selfiecamera iPhone 11 (Pro) is verbeterd, behoort tot 10 beste’

Nadat onlangs de primaire camera van de iPhone 11 (Pro) grondig onder de loep werd genomen door cameratester DxOMark, is het nu de beurt aan de frontcamera. Een verbetering ten opzichte van vorig jaar, net goed voor een plek in de top 10.

Selfiecameratest iPhone 11 (Pro)

In een diepgravende review van de frontcamera van de iPhone 11 Pro Max noemen de camera-experts het een flinke verbetering ten opzichte van zijn voorganger, de iPhone XS Max. Vooral de toevoeging van een groothoeklens, die een wijder beeld vangt, wordt geprezen. Dat maakt het gemakkelijker om bijvoorbeeld een groep mensen in één keer op de foto te krijgen.

Ook de mogelijkheid om 4k-video’s te schieten kan de reviewers bekoren. Daarnaast is de beeldkwaliteit flink verbeterd en levert de camera scherpe plaatjes af. Waar nodig is de camera in staat een fraai bokeh-effect te maken, waarbij de achtergrond wazig blijft.

Minpunten iPhone 11-selfiecamera

Vooral wanneer de testers foto’s bij weinig licht nemen, komen ook wat minpuntjes bovendrijven. Zo kan de witbalans verstoord raken of is er zichtbare ruis aanwezig. Ook zorgt de groothoeklens in dit soort gevallen voor vertekende gezichten aan de rand van de foto.

Dat maakt de selfiecamera van de iPhone 11 niet de beste optie die er te krijgen is. Volgens de test eindigt het op plaats tien en moet het onder andere de Google Pixel 3 en 4, Huawei Mate Pro 30 en Samsung Galaxy S10 voor zich laten. De frontcamera van de Huawei Nova 6 scoort het beste.

Ook hoofdcamera van iPhone 11 getest

Voor de test werd gebruikgemaakt van een iPhone 11 Pro Max. De iPhone 11 en de iPhone 11 Pro hebben dezelfde selfiecamera. Het is dus aan te nemen dat die hetzelfde zouden scoren in de test.

De uitgebreide test van de frontcamera volgt op een eerdere test van de dubbele camera aan de achterkant van de iPhone 11. Ook deze camera is een grote verbetering ten opzichte van zijn voorganger, zegt DxOMark. Zo blijven de kleuren en details natuurgetrouw, ook bij weinig licht. Ook deze camera is echter niet de beste die je kunt krijgen, en eindigde op de 17e plek van alle toestellen die getest zijn.

