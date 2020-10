Nu Apple officieel de iPhone 12-serie heeft onthuld, gaan er zoals gewoonlijk wat oudere modellen met pensioen. Het bedrijf uit Cupertino schrapt naar aanleiding van de lancering de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max.

iPhone 11 Pro (Max) verdwijnen: toptoestellen van Apple worden niet meer geproduceerd

Tijdens het iPhone 12-event presenteerde Apple vier nieuwe iPhones: de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Nu deze toestellen zijn aangekondigd, neemt Apple gelijk afscheid van de high-end toestellen van de iPhone 11-serie: de iPhone 11 Pro en Pro Max zijn niet meer op de website te vinden.

Waarschijnlijk heeft Apple hiervoor gekozen omdat de iPhone 12 Pro-toestellen niet meer kosten dan hun voorgangers, maar wel flink verbeterd zijn. De iPhone 11 Pro (Max) wordt voor Apple dus simpelweg overbodig. De adviesprijzen van de iPhone 12 Pro (Max) zijn namelijk als volgt:

iPhone 12 Pro met 128GB voor 1159 euro

iPhone 12 Pro met 256GB voor 1279 euro

iPhone 12 Pro met 512GB voor 1509 euro

iPhone 12 Pro Max met 128GB: 1259 euro

iPhone 12 Pro Max met 256GB: 1379 euro

iPhone 12 Pro Max met 512GB: 1609 euro

De iPhone 12 Pro is vanaf aanstaande vrijdag (16 oktober) te pre-orderen, waarna de release op 23 oktober plaatsvindt. De iPhone 12 Pro Max kun je vanaf 6 november pre-orderen en ligt een week later (13 november) in de winkels.

Hoewel de toestellen niet meer op de website van Apple staan, kun je nog wel een iPhone 11 Pro (Max) op de kop tikken. Andere webwinkels verkopen de toestellen namelijk nog wel, maar alleen zolang de voorraad strekt. Als je nog een nieuwe iPhone 11 Pro (Max) wil kopen, moet je dus snel zijn. Refurbished blijven de iPhones nog wel langer beschikbaar.

Dit moet je weten over de iPhone 12 Pro (Max)

Het grote Apple-event was dit jaar net even anders dan anders. Het iPhone 12-event had een paar weken vertraging en Apple kondigde de iPhones aan via een livestream van een vooraf opgenomen video. In ruim een uur presenteerde het bedrijf uit Cupertino de nieuwe iPhone 12-toestellen. Extra bijzonder was de onthulling van de iPhone 12 mini, een compactere versie van de iPhone 12.

De iPhone 12 Pro en 12 Pro Max werden ook aangekondigd en krijgen net als de rest van de line-up een nieuw design met hoekige randen en een plat scherm. De displays zijn groter dan ooit: 6,1 inch en 6,7 inch. Net als hun voorgangers hebben de Pro-modellen drie camera’s met een nieuwe zoomlens en LiDAR-scanner. Meer weten? Op onze overzichtspagina’s van de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max lees je alles over de nieuwe Pro-varianten van de iPhone 12.

