De iPhone 11 is momenteel de populairste smartphone ter wereld. Het nieuwste high-end toestel van Apple stoot daarmee de iPhone XR van de troon.

iPhone 11: populairste toestel ter wereld

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Omdia. Het bureau maakte onlangs de data bekend, waaruit bleek dat Apple alleen in het eerste kwartaal van dit jaar al zo’n 19,5 miljoen keer een iPhone 11 heeft verstuurd.

In het rapport van Omdia staat dat de iPhone 11 zo’n 6 miljoen keer vaker is verkocht dan de iPhone XR in dezelfde periode vorige jaar. Beide toestellen stijgen ver uit boven andere Android-smartphones. Verkoopcijfers van zowel de iPhone 11 als de iPhone XR zijn een stuk hoger dan die van de smartphones van Samsung.

Opvallend is ook dat er vier iPhones in de top tien van dit kwartaal staan. Naast de iPhone 11 staat ook nog de iPhone XR, de iPhone 11 Pro Max en de iPhone 11 Pro in het lijstje. Dat is anders dan vorig jaar, toen alleen de iPhone 8 en de iPhone 6s in de top tien stonden.

Hoewel dit jaar alle drie de toestellen van de iPhone 11 de top tien behalen, stond vorig jaar alleen de destijds nieuwe iPhone XR in het rijtje. De iPhone XS en XS Max haalden de top tien toen niet.

Volgens Omdia heeft Apple met de iPhone 11 de juiste balans in prijs en kwaliteit, waardoor het toestel op nummer 1 eindigt. Ondanks dat de iPhone 11 een goedkopere startprijs had dan zijn voorganger, brengt het toestel een flinke upgrade met zich mee.

Apple blijft achter met 5G

Wat betreft 5G-smartphones blijft Apple nog wel achter. De Samsung S20 Plus gaat er in dat segment met de winst vandoor. De Huawei Mate 30 en Mate 30 Pro volgen. Apple heeft nog geen iPhone met 5G ondersteuning, maar daar lijkt binnenkort verandering in te komen. Meerdere geruchten wijzen er namelijk op dat de iPhone 12 wel het 5G-netwerk gaan ondersteunen.

Het 5G-netwerk begint nu langzaamaan in Nederland te komen en werkt sneller dan 4G, al zal je daar in de praktijk niet veel van merken. Sommige mensen denken echter dat 5G schadelijk voor de gezondheid. Wil je daar meer over weten? Wij beantwoorden vier prangende vragen.