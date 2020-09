Volgens een nieuw onderzoek is de iPhone 11 de meest populaire smartphone dit jaar. Het toestel is het vaakst verkocht in de eerste helft van 2020. Andere iPhone-modellen staan ook in de top 10.

iPhone 11 was de populairste smartphone in de eerste helft van 2020

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Omdia. Uit de resultaten blijkt dat Apple 37,7 miljoen eenheden van de iPhone 11 verzond in de eerste zes maanden van 2020. Dat is meer dan een jaar daarvoor: in 2019 werden “maar” 26,9 miljoen eenheden verkocht van de iPhone XR.

Apple is de enige smartphonefabrikant met zoveel toestellen in de top tien. De helft van de top tien wordt namelijk bezet door iPhones. De iPhone SE 2020 neemt de vijfde plek op in de lijst. Daarna volgen ook de iPhone XR en iPhone 11 Pro Max. De iPhone 11 Pro eindigt op de tiende plek. Xiaomi, een fabrikant van Android-smartphones, staat vier keer in de lijst. Samsung slechts één keer.

Verschil tussen nummer één en twee is groot

Het verschil tussen de iPhone 11 en de nummer twee, de Samsung Galaxy A51, is behoorlijk groot. Van de iPhone 11 zijn er 37,7 miljoen exemplaren verkocht. Van de Samsung Galaxy A51 werden er in de eerste helft van 2020 slechts 11,4 exemplaren verkocht. Dat is 26,3 miljoen minder dan de nummer één.

Ter vergelijking: vorig jaar was het verschil tussen de nummers één en twee maar half zo groot. Toen werd de iPhone XR 26,9 miljoen keer verzonden, terwijl er van de Galaxy A10 13,4 miljoen eenheden werden verstuurd. Dat is een verschil van 13,5 miljoen.

Dat is opvallend, want door het coronavirus werd het verplaatsen van toestellen tussen verschillende landen dit jaar ook nog eens beperkt. Volgens Omdia is de iPhone 11 vooral populair door de lagere adviesprijs: de iPhone 11 is zo’n vijftig euro goedkoper dan de XR vlak na lancering, maar biedt wel nieuwere en verbeterde hardware, zoals de dubbele camera.

Koers wordt voortgezet met iPhone 12

Apple lijkt deze koers voort te zetten met de iPhone 12-serie. Onlangs meldde het doorgaans goed ingelichte Bloomberg dat Apple van plan is om zo’n 75 miljoen eenheden te verkopen. Het bedrijf uit Cupertino introduceert vier nieuwe modellen met oled-scherm en een nieuw ontwerp. Meerdere geruchten wijzen erop dat de iPhone 12 5G-ondersteuning krijgt, maar dat blijft nog onzeker.

De aankondiging van de nieuwe iPhone komt steeds dichterbij. Op iPhoned houden we het nieuws natuurlijk goed in de gaten; zodra we meer weten houden we je op de hoogte.