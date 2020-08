“Is het verstandig om nu een iPhone 11 te kopen, nu de iPhone 12 er bijna is?” Die vraag krijgt de redactie van iPhoned regelmatig voorgelegd. In dit artikel sommen we de voor- en tegenargumenten van deze stelling op.

Gids: Nu een iPhone 11 kopen, of wachten?

Het belooft een bomvol najaar voor Apple te worden. Het bedrijf uit Cupertino zou in 2020 nog vier nieuwe telefoons onthullen. Naast de komst van de betaalbare iPhone 12 verwachten we ook de onthulling van de betere (en duurdere) iPhone 12 Pro, grootse iPhone 12 Pro Max en de komst van een nieuw model: de iPhone 12 mini.

Met nog een paar weken te gaan beginnen steeds meer mensen zich te oriënteren op de nieuwe Apple-telefoons. Is het handig om nog even de hand op de knip te houden, of kun je maar beter profiteren van de kortingen die momenteel op de iPhone 11 gegeven worden? In dit artikel helpen we je een aankoopkeuze maken aan de hand van vier argumenten.

De iPhone 11-serie

Ja, waarom je wél een iPhone 11 moet kopen

1. De iPhone 11 is een uitstekende telefoon

Je kunt de vraag ook omdraaien: waarom zou je eigenlijk geen iPhone 11 kopen? Het instapmodel van 2019 is er immers flink op vooruit gegaan ten opzichte van de iPhone XR, de goedkoopste Apple-telefoon van 2018. Vooral op cameragebied heeft de iPhone 11 flinke stappen gezet.

Het instapmodel van 2019 heeft namelijk voor het eerst een dubbele camera op de achterkant gekregen. Daarbij is de resolutie van de selfiecamera (12 megapixel) opgekrikt ten opzichte van de iPhone XR (7 megapixel) én kun je aan de slag met de Nachtmodus.

Bovendien wordt de iPhone 11 zeker weten nog jaren ondersteund met nieuwe software-updates, met iOS 14 als eerstvolgende. “De iPhone 11 is de beste iPhone van dit jaar”, zo schreven we in de iPhone 11 review. Kortom: op de kwaliteit van het toestel valt weinig af te dingen.

2. Scherpe deals

In aanloop naar de lancering van een nieuwe iPhone raken verkopers altijd lichtelijk in paniek. Ze willen hun resterende voorraden graag voor een zo hoog mogelijke prijs verkopen en weten dat dit moeilijk gaat wanneer Apple binnenkort een nieuw model introduceert.

De oplossing? Hoge kortingen geven. De afgelopen weken zien we steeds meer iPhone 11-acties voorbijkomen. Verkopers bieden het model van vorig jaar met korting aan, of geven bijvoorbeeld een gratis setje AirPods bij aankoop weg.

Ook op de tweedehands- en refurbished-markt is het momenteel onrustig. Opkopers van gebruikte smartphones zijn bezig met het verlagen van hun inkoopprijzen, zodat ze nog iets aan de verkoop kunnen verdienen. Dat is goed nieuws voor consumenten die op zoek zijn naar een iPhone 11, want een onrustige markt biedt kansen, als je maar je ogen openhoudt.

Nee, waarom je nu geen iPhone 11 moet kopen

3. De iPhone 12 is er bijna

De iPhone 12 wordt binnen enkele weken gepresenteerd. Veel mensen houden daarom vooralsnog de hand op de knip. Zoals ieder jaar houdt Apple zelf de lippen stijf op elkaar, maar dankzij de vele geruchten weten we al behoorlijk veel over de iPhone 12. Apple maakte onlangs wel bekend dat de nieuwe telefoons ‘een paar weken later’ dan gebruikelijk verschijnen.

Het is daarom enigszins onduidelijk vanaf wanneer de iPhone 12-telefoons in de winkels liggen. Omdat Apple over ‘een paar weken’ kun je de nieuwe smartphones waarschijnlijk op z’n vroegst halverwege oktober in huis halen. Normaal gesproken kun je de nieuwe iPhone namelijk vanaf half september vooruitbestellen.

De (waarschijnlijke) iPhone 12-serie

4. Verbeteringen

Op basis van geruchten weten we al het een en ander over de iPhone 12. De opvolger van de iPhone 11 schijnt bijvoorbeeld een oled-scherm te krijgen, dat kwalitatief beter in elkaar steekt dan het lcd-paneel van zijn voorganger. Ook zou de inkeping in het scherm iets kleiner zijn gemaakt en gaat het design waarschijnlijk op de schop.

Verder krijgt de iPhone 12 natuurlijk een betere processor onder de motorkap. De A14-chip is logischerwijs sneller en beter dan de A13-variant van de iPhone 11. Bovendien wordt druk gespeculeerd dat het toestel 5G-ondersteuning krijgt, maar dat valt nog te bezien.

Conclusie: Moet je nu een iPhone 11 kopen?

Dus, is het handig om nu een iPhone 11 in huis te halen? Voor de meeste mensen is het antwoord simpel: nee. Zijn opvolger klopt op de deur en over een paar weken kan het vergelijken beginnen: waarin is de iPhone 12 verbeterd? Zelfs wanneer die verbeteringen blijken mee te vallen kun je dan alsnog de iPhone 11 in huis halen, die te zijner tijd waarschijnlijk ook nog eens goedkoper is.

Daarentegen doe je met de iPhone 11 absoluut geen miskoop door ‘m nu aan te schaffen. Het is en blijft een uitstekende telefoon die nog jaren mee kan. Ben je dringend op zoek naar een andere smartphone, past de iPhone 11 binnen je budget en heeft ‘ie alles wat je in een telefoon zoekt? Dan krijg je geen spijt van je aankoop.

Wanneer je niet per se dringend op zoek bent naar een vervangende smartphone, bijvoorbeeld omdat je huidige telefoon het nog prima doet, kun je beter nog een paar weken wachten.

Wil je de iPhone 11 kopen? Een losse iPhone 11 kost momenteel zo’n 730 euro. Wanneer je hier een passend sim only-abonnement bij afsluit ben je lekker flexibel in aankoopkeuze en zit je niet aan bepaalde provider vast. Een iPhone 11 met abonnement betaal je juist in maandelijkse termijnen af.

