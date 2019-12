Werkt de gps van je iPhone 11 (Pro) niet goed? Je bent niet de enige

Sommige iPhone 11- en iPhone 11 Pro-gebruikers hebben problemen met de gps van hun toestel. Navigeren via Google Maps en Waze gaat hierdoor een stuk lastiger. Apple zelf heeft nog niet gereageerd.



iPhone 11 gps-problemen: zo zit het

Dat blijkt uit ervaringsverhalen op Reddit. Diverse iPhone 11– en iPhone 11 Pro-bezitters melden dat hun gps niet goed functioneert. Gebruikers ondervinden met name problemen tijdens het gebruiken van apps die gps nodig hebben, zoals navigatieprogramma’s.

De problemen lopen uiteen. Bij sommige gebruikers werkt het gps-signaal bijvoorbeeld alleen op bepaalde momenten niet. Weer anderen claimen dat het signaal in zijn geheel niet werkt. Daarnaast hebben sommige gebruikers last van een gebrekkig werkende gps, waardoor bijvoorbeeld afgelegde hardlooproutes totaal verkeerd berekend worden.

Over de schaal van het probleem is nog weinig bekend. In de discussie op Reddit hebben inmiddels tientallen iPhone 11- en iPhone 11 Pro-bezitters zich gemeld. Ook over de oorzaak is nog weinig bekend, al wordt er op het forum wel druk over gespeculeerd.

Met name de inbreng van Reddit-gebruiker ‘shinseiromeo’ is interessant. Hij of zij claimt contact te hebben opgenomen met Strava, een app om sportprestaties in bij te houden. De ontwikkelaars van dit programma zouden een onderzoek hebben uitgevoerd en de schuld bij Apple leggen.

Volgens de makers van Strava verzamelt de iPhone 11 Pro gps-gegevens op een verkeerde manier, waardoor de app rare uitslagen tevoorschijn tovert. Ook apps als Google Maps en Waze werken dankzij het gps-probleem een stuk minder, claimen Reddit-bezoekers. Apple zelf heeft nog niet gereageerd.

Apple onder vuur

De gps-problemen komen op een ongunstig tijdstip voor Apple. Afgelopen weken duiken er vrijwel dagelijks berichten op van gebruikers die problemen hebben met hun apparaat. De speakerproblemen van de 16 inch-MacBook Pro liggen bijvoorbeeld nog vers in het geheugen. Ook kreeg het bedrijf een hoop kritiek vanwege de iPhone 11 die ongevraagd locatiegegevens blijkt door te sturen.