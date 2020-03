In januari kondigde Apple een fotowedstrijd aan. De mooiste foto’s gemaakt met een iPhone 11 (Pro) in de nachtmodus worden gebruikt in marketingcampagnes. Nu maakt Apple de winnaars bekend.

Fotowedstrijd iPhone 11-serie: dit zijn de winnaars

Iedereen kon meedoen aan de fotowedstrijd. De enige regels waren dat er een foto in de Nachtmodus gemaakt moest worden met een iPhone 11 (Pro). Een jury heeft uit de duizenden inzendingen zes winnaars gekozen en hier commentaar bij gegeven.

De winnende foto’s zijn, behalve op de website en Instagram-pagina van Apple, wereldwijd te zien op reclameborden. De meeste foto’s zijn gemaakt met een iPhone 11 Pro (Max), maar ook één foto die is gemaakt met een iPhone 11 behoort tot de winnaars. En het resultaat mag er zeker wezen. Wellicht geeft het je inspiratie om zelf eens aan de slag te gaan met je iPhone 11 (Pro). Dit zijn de winnende foto’s:

Konstantin Chalabov uit Rusland

Dit dramatische shot zou zo een filmscène kunnen zijn. Chalabov heeft een foto gemaakt met een iPhone 11 Pro van een klein busje in de sneeuw. Het licht van het busje geeft het dramatische effect aan het beeld. Volgens de jury roept het vragen op: waar is de chauffeur? Waarom is het busje hier gestopt? De nachtmodus zorgt ervoor dat je toch heel veel ziet in deze donkere setting.

Andrei Manuilov uit Rusland

De mooie, symmetrische compositie van een flatgebouw met waslijnen ertussen is gemaakt met een iPhone 11 Pro Max. Omdat er zo veel lagen van diepte in de foto zitten, vindt de jury dit een winnende foto. Het geeft weer hoe mensen leven en ook deze foto roept vragen op en maakt je nieuwsgierig. Volgens de jury kon deze foto alleen zo gemaakt worden in de nachtmodus.

Mitsun Soni uit India

De foto van de rode boom deed de jury denken aan buitenaardse taferelen of een sciencefiction film. Het is een bijzondere foto, waarbij zowel de grond als de boom een dieprode kleur hebben. Door het contrast van het felle rood op het donkerblauw van de lucht krijgt de foto een dramatisch effect.

Vanwege de nachtmodus worden de kleuren nog iets feller. Ook lijkt het bijna alsof het in deze foto nog schemert, terwijl het eigenlijk nacht is.

Rubén P. Bescós uit Spanje

Bescós gebruikte de nachtmodus op een heel andere manier dan de voorgaande foto’s. De nachtmodus is bedoeld voor nachtfoto’s, maar kan sowieso goed foto’s maken met dramatisch licht. Zo ook tijdens een zonsondergang.

De foto wordt extra spannend door de silhouetten op het fel oranje canvas, en het feit dat je de textuur van de stenen op de voorgrond ook nog kan zien. Dat is bijzonder, want zonder nachtmodus zou dat ook allemaal donker zijn, net als de silhouetten. Volgens de jury vertelt deze foto echt een verhaal.

Rustam Shagimordanov uit Rusland

Shagimordanov is opvallend genoeg de derde winnaar uit de hoofdstad van Rusland. Hij maakte deze prachtige foto met een ‘gewone’ iPhone 11, als enige uit het rijtje van winnaars. Het winterse dorpje aan zee ziet er aanvankelijk koud uit, maar tegelijkertijd warm door het warme licht van de rode huisjes, vindt de jury. Het licht en de huisjes geven veel diepte aan de foto.

Yu ‘Eric’ Zhang uit China

Deze foto lijkt misschien op het eerste gezicht niet zo’n bijzonder tafereel, maar representeert volgens de jury de iPhone op zijn best. Zhang heeft met deze foto namelijk een typisch moment uit het leven gegrepen, zonder dat het geposeerd is. Omdat het zo’n realistische foto is, wordt het ook dynamisch: het is alsof je er zelf bij bent en het klaargemaakte eten kan ruiken.

Zelf aan de slag?

Ben je geïnspireerd geraakt door deze foto’s en wil je zelf aan de slag met je iPhone 11, iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max? Bekijk dan eens onze handige tips om de mooiste nachtmodus-foto’s te maken.

Benieuwd wat je nog meer de camera van je iPhone 11 kan? Op iPhoned lees je allerlei handige tips, zoals hoe je een reeks foto’s maakt met de burstmode, of hoe je beeld vastlegt buiten het opnamekader.

