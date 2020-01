Cameratest: ‘iPhone 11 heeft goede camera, maar niet de beste’

De iPhone 11 heeft een uitstekende camera voor foto’s en video’s en is op dit gebied beter dan de iPhone XS Max van vorig jaar. Toch valt het toestel buiten de top tien op de ranglijst van cameratester DxOMark.

iPhone 11 cameratest van DxOMark

Volgens de camera-experts van website DxOMark, die elke high-end smartphone grondig onder handen nemen om de foto- en videokwaliteit te testen, is de iPhone 11 een verbetering ten opzichte van de iPhone XS Max en iPhone XR. De prestaties van de primaire camera en groothoeklens komen overeen met die van de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max. DxOMark noemt wel het gebrek aan een telelens (voor optische zoom) als duidelijk nadeel. De telelens wordt door Apple ook gebruikt voor het creëren van een bokeh-effect bij portretfoto’s.

Met een totale camerascore van 109 punten staat de iPhone 11 op de zeventiende plek op de ranglijst van de website. De smartphone moet het afleggen tegen bijvoorbeeld de Huawei Mate 20 Pro en Xiaomi Mi 9. De iPhone 11 staat daarentegen wel boven de Google Pixel 3, een toestel die bekendstaat om zijn uitstekende camera.

DxOMark prijst de iPhone 11 om de mooie kleuren en detailvolle shots, ook als de lichtomstandigheden niet ideaal zijn. Ook bij het maken van video’s scoort de telefoon goed: op dit gebied is de iPhone 11 ongeveer even goed als de Pro-modellen.

Dubbele camera met groothoeklens

De iPhone 11 beschikt over twee camera aan de achterkant, waarbij de groothoeklens nieuw is ten opzichte van de iPhone XR. Daarmee leg je makkelijker een grote groep mensen of natuurgebied vast. Het toestel beschikt ook over de Nachtmodus, waarmee je ook in het donker prima foto’s maakt.

Meer weten over de camera van de iPhone 11? Check dan ook onze geschreven review en de video hieronder!