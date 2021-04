De iPhone 11 heeft geen 5G, maar waarom eigenlijk niet? Tijd voor een begrijpelijke uitleg over mobiel internet.

iPhone 11 en 5G: zo zit het

De iPhone 12 luidde een nieuw tijdperk in voor Apple. Het is namelijk de eerste telefoon van het bedrijf uit Cupertino dat met 5G overweg kan, dé volgende stap in draadloze mobiele communicatie. De opvolger van 4G is sneller, stabieler en heeft meer capaciteit. Zo raakt het netwerk niet traag bij intensief gebruik.

Zijn voorganger, de iPhone 11 uit 2019, moet het zonder 5G doen. Met dit toestel kun je ‘slechts’ gebruikmaken van 4G. Dit ogenschijnlijk triviale kenmerk heeft verstrekkende gevolgen. De telecomindustrie heeft namelijk hoge verwachtingen van 5G, dat de komende jaren breed wordt uitgerold in Nederland. Wie nu een iPhone 11 koopt, moet zich hier dus bewust van zijn.

De vraag is dan ook: waarom heeft de iPhone 11 geen 5G? Het simpele antwoord is: vanwege het modem. Het modem zorgt ervoor dat je draadloze signalen kunt versturen en ontvangen. Zonder modem kun je dus niet bellen, appen, sms’en of Netflix kijken.

iPhone 12 Pro mét 5G

Modem van iPhone 11 delft onderspit

Onder de motorkap van de iPhone 11 zit een Intel XMM 7660-modem. Deze is niet klaar voor 5G, maar kan enkel lte aan, de naam die de telecomindustrie gebruikt voor 4G. De iPhone 12 daarentegen heeft een X55-modem van Qualcomm. Deze is wél klaar voor 5G.

Waarom de iPhone 11 geen 5G heeft, hangt vermoedelijk samen met bedrijfsredenen van Apple. Producten van het bedrijf uit Cupertino, Californië zijn ongekend populair en daarom is het een hele klus om de productie van iPhones, iPads, Macs en AirPods in goede banen te leiden. Waarschijnlijk kwam de iPhone 11 simpelweg te vroeg om 5G uit te rollen.

5G op de iPhone 12

Apple heeft namelijk de nodige moeite met het nieuwe mobiele netwerk. De iPhone 12 heeft bijvoorbeeld wél 5G, maar dat is slechts het halve verhaal.

Het bedrijf verkoopt namelijk twee versies van het toestel: een Amerikaanse en internationale. De Amerikaanse versie van de iPhone 12 ondersteunt alle frequenties van 5G terwijl de internationale variant, die ook in Nederland over de toonbank gaat, alleen de laagste frequenties aankan.

iPhone 11-familie

Dit klinkt wellicht ingewikkeld, maar het komt erop neer dat je met een Nederlandse iPhone 12 vooralsnog weinig snelheidswinst boekt. Het toestel kan namelijk alleen de laagste en minst snelle frequenties van 5G aan (700MHz). De veel snellere midden- en hogere frequenties (3,5GHz en 26GHz) gaan aan de neus van de Nederlandse iPhone 12 voorbij.

Kortom, zelfs met de nieuwste iPhone van het moment heeft Apple moeten improviseren om de belofte van 5G in te lossen.

Op naar de iPhone 13

Daarover gesproken, Apple heeft de banden met modemfabrikant Intel helemaal verbroken. Vooralsnog werkt men samen met concurrent Qualcomm, maar het gerucht gaat dat het bedrijf in de toekomst haar eigen modemchips gaat maken. Op die manier is Apple van niemand afhankelijk.

Waarschijnlijk komt de iPhone 13 hiervoor nog te vroeg. Dit toestel wordt naar verwachting in het najaar van 2021 onthuld en zou een Qualcomm X60-modem krijgen, wat goed nieuws is voor Nederlanders. Dit modem ondersteunt namelijk de midden- en hogere frequenties van 5G, met een flinke snelheidswinst als gevolg.

