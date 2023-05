Dit is waarom je iPhone vrijwel nooit echt 100% is opgeladen

Het staat dan weliswaar op het scherm van je iPhone na 2-3 uur opladen, maar hoogstwaarschijnlijk is die dan nog niet echt 100% opgeladen. Wij leggen uit wat er aan de hand is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 100% opgeladen

Als je een beetje neurotisch bent wat je accu betreft (en geoptimaliseerd opladen niet vertrouwt), dan houd je het vast in de gaten hoever je accu is opgeladen. Want in het beste geval wil je hem niet te lang op die 100% laten staan – want dat is funest voor de levensduur van de batterij.

Dus blijf je in de buurt van je iPhone en wacht je tot het percentage van 99 naar 100 procent springt. Alleen: op dat moment is je iPhone nog helemaal niet 100% opgeladen. Voor ongeveer de laatste 100 mAh moet je nog even wachten. Dat kan zelfs nog zo’n 30 minuten (of langer!) duren. Maar waarom doet Apple dat? Geloof je niet? Laad je iPhone eens op met je Mac en houd de statistieken van coconutBattery in de gaten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom niet volledig opladen?

De reden waarom Apple je iPhone niet volledig laat opladen (of daar in ieder geval niet duidelijk over is), is simpel. Het is gewoonweg niet efficiënt om de batterij van je iPhone voor zo’n 100 mAh nog zo lang te belasten. Je haalt er misschien een halfuurtje langer gebruik mee, maar dat weegt niet op tegen dat extra belastende halfuurtje opladen.

Dus toont je iPhone al veel eerder die 100%, ook al klopt dat niet helemaal. Is dat erg? Helemaal niet dus, eerder een slimme truc om de levensduur van je iPhone te verlengen, zonder dat jij dat door hebt. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen we ons voorstellen dat het nut heeft om je iPhone helemaal volledig op te laden. Bijvoorbeeld op vakantie, waar elke druppel energie telt.

Lees ook: iPhone accutips: 10 tips om de batterijduur te verlengen

Accutips voor je iPhone

Zie je dus dat je iPhone voor 100% is opgeladen? Haal hem dan vooral van de stroom af en wacht niet specifiek een uurtje langer om ervoor te zorgen ‘dat-ie echt vol zit’. Sterker nog: nog beter voor je accu zou het zijn om hem al rond de 80 procent van de stroom te halen. Met geoptimaliseerd opladen gebeurt dat ’s nachts doorgaans automatisch, alleen overdag moet je het even in de gaten houden. Nog meer tips voor je accu? Check onderstaande video.