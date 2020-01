Apple viert vandaag feest, omdat de eerste iPhone 10 jaar geleden uitkwam. Om dit te vieren, vergelijken we de allereerste iPhone met de iPhone 7 Plus. Want hoewel er veel is veranderd, is er ook opvallend veel hetzelfde gebleven.



iPhone 10 jaar: zo is de smartphone veranderd

De allereerste iPhone werd op 9 januari 2007 gepresenteerd door Steve Jobs tijdens de Macworld Conference Expo. Jobs introduceerde de iPhone als een combinatie van drie verschillende apparaten. Een iPod met een touchscreen, een revolutionaire mobiele telefoon en een nieuwe manier om via internet te communiceren.

De iPhone werd op 29 juni 2007 in de Verenigde Staten gelanceerd, waar consumenten het apparaat voor het eerst in handen kregen. Een paar maanden later volgden onder meer Frankrijk en Duitsland. In Nederland werd de smartphone echter nooit uitgebracht.

Om het tienjarig bestaan van de iPhone te vieren, hebben we de eerste iPhone en iPhone 7 Plus vergeleken. Al snel merkten we dat er vooral veel veranderd is wat je niet direct ziet: aan de binnenkant van het toestel. Om de sprongen die in tien jaar tijd gemaakt zijn goed te laten zien, hebben we de specificaties hieronder in een tabel verwerkt.

Geen iOS maar OS X?

Jobs zei destijds dat de eerste iPhone op OS X draaide, het besturingssysteem dat we kennen van de Mac. Later bleek dat het hier om iPhone OS ging, of iOS in het kort. De mogelijkheden waren enorm beperkt. Zo was er nog geen App Store, dus moest je het doen met de apps die vooraf geïnstalleerd waren op het toestel. Safari en YouTube bijvoorbeeld, maar ook Google Maps omdat Apple destijds nog geen eigen kaartendienst had. Het feit dat je zelf geen achtergrond voor je homescreen kon kiezen, laat goed zien hoe weinig beweegruimte de gebruiker had.

Kijk je puur naar het design van de iPhone en de iPhone 7 Plus, dan is er opvallend veel gelijk gebleven. Natuurlijk is de iPhone 7 Plus een stuk groter, dunner en mooier afgewerkt. De basis die Apple in 2007 legde is echter nog steeds onmiskenbaar aanwezig. Zo zitten er aan de linkerkant nog steeds dezelfde twee volumeknoppen en mute-schakelaar. Ook zijn de twee relatief grote zwarte balken aan de boven- en onderkant van de iPhone tien jaar later nog steeds prominent aanwezig.

Bekijken we de toestellen vanaf de onderkant, dan valt vooral op hoe groot de traditionele 30-pins aansluiting van de eerste iPhone is vergeleken met de kleine Lightning-poort. Aan de onderkant van de iPhone 1 is overigens ook geen koptelefoonaansluiting te vinden. Deze zit aan de bovenkant van het toestel. Net zoals bij de eerste iPod.

2017: gooit Apple na 10 jaar het roer om?

Als we de eerste iPhone met de telefoon zouden vergelijken die Apple dit jaar uit zou willen brengen, dan komen we vast en zeker tot een hele andere conclusie. Alle geruchten wijzen er namelijk op dat Apple op het punt staat om een revolutionaire nieuwe iPhone te onthullen in september, zowel wat innerlijk als uiterlijk betreft.

Deze iPhone 8 (of iPhone 7S) verwijdert voor het eerst in de geschiedenis de homeknop, kan draadloos worden opgeladen en krijgt een ‘edge-display’ dat tot aan de randen van het toestel doorloopt. Apple heeft klaarblijkelijk genoeg vernieuwingen in petto om ons minstens tot de 20ste verjaardag van de iPhone te blijven verrassen.

