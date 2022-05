iPads en Macs zijn voorlopig nog slecht leverbaar

Ook in 2022 blijven tech-giganten last houden van chiptekorten. In het tweede kwartaal van dit jaar heeft Apple al moeite om aan de vraag naar iPads en Macs te voldoen, vanwege leveringsbeperkingen. In het derde kwartaal wordt dat probleem nog groter.

Leveringsbeperkingen Apple

Veel landen zijn teruggekeerd naar het ‘oude normaal’, maar sommige landen hebben nog te maken met corobeperkingen. Zeker in China is dat het geval, waar Apple zijn belangrijkste fabrieken heeft staan.

Luca Maestri – de financiële topman van Apple – laat weten dat de coronabeperkingen in China en de chiptekorten het moeilijk maken om voldoende apparaten te produceren. Het zou lastig zijn om aan de vraag te voldoen.

In het derde kwartaal van 2022 wordt dat probleem alleen maar erger. De leveringsbeperkingen zullen Apple naar schatting 4 tot 8 miljard dollar kosten, afhankelijk van wanneer de leveranciers in China weer aan de slag kunnen. Volgens Tim Cook zijn de leveringsproblemen er vooral in Shanghai. En hoewel bijna alle fabrieken daar heropend zijn, duurt het nog even voordat de productie weer op volle toeren draait.

Vooral bij MacBook Pro en iPad

Vooral iPads en de MacBook Pro-modellen ondervinden op dit moment hinder van de leveringsproblemen. Cook verwacht dat dit straks ook effect heeft op andere productcategorieën, dus mogelijk is ook de iPhone straks slechter leverbaar.

Bij de 14-inch en 16-inch MacBook Pro 2021 zijn de levertijden het langst. Bestel je hem vandaag bij Apple, dan wordt hij pas ergens tussen 23 en 7 juli bij je geleverd, of is de MacBook op te halen bij de Apple Store. Bij de iPads is de levertijd zo’n twee weken.

Bij andere winkels dan Apple heb je de iPad vaak sneller in huis. Wil je weten waar? Check het in de iPad prijsvergelijker.