Geen nieuwe iPads in 2023: wat kunnen we in 2024 wél verwachten?

Apple heeft dit jaar voor het eerst sinds de introductie van de iPad geen nieuwe tablet uitgebracht. Welke iPads kunnen we in 2024 wél verwachten?

Geen nieuwe iPads in 2023

De laatste nieuwe iPad verscheen in oktober 2022. Apple bracht toen de tiende generatie iPad en een nieuwe iPad Pro uit. In 2023 moeten we het echter nog zonder nieuwe iPads doen. Dat is opvallend, want Apple heeft sinds de introductie van de iPad in 2010 ieder jaar een nieuwe iPad uitgebracht. Daar komt in 2023 verandering in, want we moeten het dit jaar zonder nieuwe iPads doen.

Voor 2024 zijn de verwachtingen daarom hooggespannen. Het is goed mogelijk dat Apple volgend jaar alle iPads een update geeft, waardoor we maar liefst vier (!) nieuwe iPads gaan zien in 2024. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je onder elkaar.

iPads krijgen snellere chips

De grootste verandering die we gaan zien bij de iPads in 2024 zijn de nieuwe chips. Zowel de 11- als de 13-inch iPad Pro krijgt vermoedelijk de nieuwe M3-chip. Deze enorm snelle processor zagen we vorige week voor het eerst terug in de MacBook Pro 2023 en komt volgend jaar ook naar de iPad. Het is de verwachting dat deze geavanceerde chip alleen naar de Pro-modellen komt van de iPad.

De iPad Air wordt in 2024 waarschijnlijk voorzien van de M2-chip. Deze processor zien we op dit moment terug in de Mac mini en de iPad Pro 2022. De reguliere iPad en de iPad mini stappen naar verwachting over op de A16 Bionic-chip. De huidige iPad Air draait nog op de A14 Bionic-chip, in de iPad mini 2021 vinden we de A15 Bionic-chip terug. Hierdoor worden alle iPads volgend jaar dus een stuk sneller.

Design blijft hetzelfde bij de iPad 2024

Het design van de nieuwe iPads blijft in 2024 waarschijnlijk hetzelfde. We kunnen volgend jaar dus vooral verbeterde hardware verwachten in de tablets, verder blijven grote veranderingen uit. Wél krijgt de iPad Pro 2024 vermoedelijk een nieuw soort display, namelijk een oled-scherm. Met deze schermtechniek is het beeld veel feller, is het contrast beter en komen de kleuren mooier uit.

We moeten dus nog wel even wachten op nieuwe iPads, want de eerste modellen komen pas in maart 2024. De reguliere iPad en de iPad mini worden dan verwacht. De iPad Pro en de iPad Air staan vermoedelijk voor later in 2024 gepland. Heb je nu al een nieuwe iPad nodig en wil je niet zo lang wachten op de nieuwe tablets? Bekijk dan de prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!

