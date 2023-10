‘Drie nieuwe iPads op komst’ (maar je moet nog wel even wachten)

Volgens geruchten kunnen we minstens drie nieuwe iPads verwachten. Alleen daar moet je nog wel even geduld voor hebben.

Drie nieuwe iPads op komst (maar pas in 2024)

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman zegt in zijn meest recente nieuwsbrief dat er minstens drie nieuwe iPads aan gaan komen. Hij zegt dat Apple werkt aan een nieuwe reguliere iPad, een iPad mini en de volgende iPad Air.

Hij zegt er wel bij dat we nog even geduld moeten hebben. Want Apple is volgens hem van plan om de nieuwe iPads pas in 2024 uit te brengen. Volgens Gurman is er nog wel een kans dat er nog een nieuwe iPad gaat komen. Dit wordt dan een opvolger van de iPad Pro. De meest recente versie van die iPad is uit 2022.

Gurman had echter nog wat meer nieuws. Want hij verwacht dat Apple stopt met de verkoop van de negende generatie iPad (de iPads 2021). Ook wordt dan de eerste generatie van de Apple Pencil niet meer verkocht. Er verschijnen dan geen iPads meer met een lightning-aansluiting. Alle tablets zijn dan over naar een aansluiting met usb-c.

Ming-Chi Kuo (een andere zeer betrouwbare Apple-kenner) voorspelde onlangs ook al dat er geen nieuwe iPads meer verschijnen in 2023. Ook hij zei dat Apple waarschijnlijk pas in 2024 weer met nieuwe iPads gaat komen.

iPad kopen

Ben je van plan om een iPad te kopen, dan heeft het dus waarschijnlijk weinig zin om te wachten op een nieuw model. De beste instap-iPad is dan de iPad 2022. Via de onderstaande prijsvergelijker zie je waar de iPad 2022 momenteel het goedkoopst is.

