Komt Apple in 2023 met nieuwe iPads?

Het nieuwe jaar is begonnen en langzaam wordt duidelijk wat Apple van plan is in 2023. Wat verwachten wij van de iPads in 2023?

Nieuwe iPads in 2023

Eerder zetten we al onze verwachtingen voor de producten die Apple dit jaar uit gaat brengen onder elkaar. Daar stond tot nu toe geen iPad tussen. Kunnen we wel een nieuwe tablet verwachten van Apple dit jaar? Wij zetten alle geruchten en verwachtingen voor je onder elkaar.

1. Elfde generatie iPad verschijnt dit jaar niet

Apple lanceerde afgelopen jaar de tiende generatie van de iPad. Ook na de lancering van de nieuwe iPad bleef Apple de negende generatie van de iPad verkopen. De twee iPads verschillen behoorlijk van elkaar, zowel qua uiterlijk als qua inhoud. Hiermee heeft Apple de negende generatie dus het instapmodel van de iPad gemaakt.

De elfde generatie iPad wordt naar alle waarschijnlijkheid voorzien van de A15 Bionic-chip. De iPad 2022 is voorzien van de A14 Bionic-chip, dus de A15 zou een logische vervolgstap zijn. Daarnaast krijgt deze nieuwe iPad (hopelijk) ondersteuning voor de Apple Pencil 2.

Vooralsnog dus geen grote updates voor de elfde generatie iPad, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de tablet dit jaar al verschijnt. De tiende generatie iPad kan nog wel even mee, maar zakt mogelijk in prijs dit jaar. Apple haalt dan de negende generatie iPad van de markt en focust volledig op de verkoop van de tiende generatie. Voor een elfde generatie is het nog te vroeg in ieder geval.

2. iPad mini 7: mogelijk eind dit jaar

In 2021 kreeg de iPad mini de grootste upgrade sinds de introductie van de kleine tablet. De tablet kreeg een vernieuwd uiterlijk en werd voorzien van de nieuwste A15 Bionic-chip. De iPad mini 6 werkt bovendien al met de Apple Pencil 2, het is dus al een hele complete iPad.

Tussen 2012 en 2016 kreeg de iPad mini jaarlijks een update, waardoor het goed mogelijk is dat Apple dit jaar de iPad mini weer (een kleine) update geeft. Hoe de iPad mini 7 er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar Apple-analist Ming-Chi Kuo gelooft dat de kleine tablet mogelijk aan het einde van dit jaar verschijnt.

3. Kleine kans op een nieuwe iPad Air in 2023

De iPad Air kreeg afgelopen jaar een kleine update. De tablet werd voorzien van de M1 chip en de nieuwe usb-c-aansluiting. Wat betreft inhoud geen enorme veranderingen voor de iPad Air, waardoor het al even geleden is dat de tablet écht een grote update heeft gehad.

De zesde generatie iPad Air wordt naar alle waarschijnlijkheid voorzien van de M2 chip, krijgt een Thunderbolt-poort en een verbeterde camera. Aangezien de tablet al voorzien is van een usb-c-aansluiting én vorig jaar nog nieuw is uitgebracht, verwachten we geen nieuwe iPad Air in 2023.

4. iPad Pro: opvolger komt pas volgend jaar

Het is nog niet lang geleden dat de nieuwe iPad Pro is uitgebracht. In oktober lanceerde Apple de zevende generatie iPad Pro met M2 chip, Bluetooth 5.3 en andere kleine veranderingen. Het duurt nog even voordat de M3 chip wordt geïntroduceerd, dus de nieuwe iPad Pro laat nog even op zich wachten.

De nieuwe iPad Pro krijgt waarschijnlijk in 2024 een flinke upgrade. De tablet krijgt naar verluidt een oled-scherm en een nieuw design. Zo wordt de nieuwe iPad Pro voorzien van een glazen achterkant, zodat de tablet draadloos kan worden opgeladen. Het is nog even wachten, maar de iPad Pro wordt flink onder handen genomen door Apple en wordt rond mei 2024 verwacht.

5. 14-inch iPad is helemaal gecanceld

Apple heeft lange tijd gewerkt aan een groter model iPad. Dit grotere model had een scherm moeten hebben van 14 inch, maar het project is volgens de laatste geruchten geschrapt door Apple. Hierdoor hoeven we op de korte termijn geen grotere iPad meer te verwachten.

Dit betekent niet dat Apple op de achtergrond niet bezig is met het ontwikkelen van een grotere iPad. Het bedrijf heeft al vaker bevestigd dat er interesse is voor een 14 of zelfs 16 inch iPad. Het is dus een kwestie van geduld voordat de grote iPad verschijnt.

iPad kopen? Check onze prijsvergelijker

2023 lijkt dus geen enorm spannend jaar te worden als we kijken naar de nieuwe iPads die Apple uit gaat brengen. Heb je geen zin om te wachten met het kopen van een nieuwe iPad tot 2024? Check dan de beste prijzen van de iPads van dit moment:

