iPadOS vs iOS: dit zijn de voordelen en de extra functies van de iPad

Als je een iPad en een iPhone hebt, weet je dat beide apparaten vrijwel hetzelfde werken. Toch zit er behoorlijk wat verschil in de software van de iPad en de iPhone. iPhoned laat de verschillen zien in dit iPadOS vs iOS-artikel en we vertellen je ook wat de extra functies zijn.

iPadOS vs iOS: de grootste verschillen

Als je een iPhone en een iPad naast elkaar bekijkt valt natuurlijk meteen op dat de tablet een stuk groter is. Maar als je de tablet of iPhone gaat gebruiken is er op softwaregebied niet heel veel verschil.

Toch zijn er een paar zaken die meteen opvallen wanneer je beide apparaten naast elkaar legt. Er is meer ruimte voor apps in het Dock (de balk met apps onderaan het scherm) en het Beginscherm op de iPad wordt ook in de breedte weergegeven als je de tablet draait. Maar verder lijken iPadOS en iOS behoorlijk veel op elkaar. Dat is stiekem ook wel fijn, want dan kun je meteen met een iPad aan de slag als je al een iPhone hebt.

Toch zijn er in de software ook verschillen te vinden, die vaak nog eens ontzettend handig zijn. iPhoned laat je de belangrijkste verschillen tussen iPadOS en iOS zien.

1. Multitasken op iPad met Split View en Slide Over

Je iPad met iPadOS heeft een hele belangrijke functie die je iPhone met iOS niet heeft. Dit zijn de functies Split View en Slide Over, die je goed van pas komen als je veel apps tegelijk gebruikt. Wij leggen ze kort uit.

Split View: twee apps tegelijk open

Met Split View plaats je twee apps naast elkaar. Zo kun je bijvoorbeeld een website open hebben staan en daarnaast lekker je Facebook-updates in de gaten houden. Het scherm van de iPhone zou hier echt te klein voor zijn.

Om de functie te gebruiken open je eerst Safari. Surf vervolgens naar de website die je wilt bekijken. Daarna open je het Dock, door onderaan het scherm langzaam iets naar boven te vegen. Kies de app in het Dock die je erbij wilt openen en sleep hem naar de rand van het scherm. Laat de app los en beide apps worden naast elkaar weergegeven.

Oh ja! Niet onbelangrijk: om Split View te sluiten sleep je het streepje tussen de geopende apps helemaal naar links of naar rechts.

Slide Over: extra venster voor een tweede app

Een functie die op Split View lijkt is Slide Over. Hiermee leg je een app over een andere app heen. Zo kun je bijvoorbeeld Twitter lezen, terwijl je in een klein venster de YouTube-app open hebt staan.

Open de app die je schermvullend wilt gebruiken (bijvoorbeeld Twitter). Veeg onderaan het scherm iets naar boven om het Dock te openen. Tik op de app die je daarnaast wilt openen en veeg hem op de app die al open staat. Laat de app los en hij zweeft nu boven de eerste app.

Om het Slide Over venster te sluiten houd je je vinger op de multitaskingknop (de drie puntjes) en veeg je de app naar links of rechts van het scherm. Soms moet je app daarna in de Split View nog een keer wegvegen.

Meer weten: Multitasken op de iPad -alles over Split View, Slide Over en Beeld in Beeld

2. iPadOS vs iOS: Universele bediening alleen op iPad

De functie Universele bediening (of Universal Control) verscheen in iPadOS 15.4 en MacOS Monterey 12.3. Hiermee kun je met één muis, trackpad en toetsenbord zowel je Mac als je iPad bedienen. Het heeft wel wat weg van de functie Sidecar, maar daarmee gebruik je de iPad als een tweede scherm. Meer weten? Lees dan onderstaand artikel nog eventjes door!

Lees meer: Universele bediening instellen (zo werkt het zonder problemen)

3. Apple Pencil: alleen op iPad

Een ander groot verschil tussen de iPad en iPhone is het gebruik van de Apple Pencil. Deze werkt namelijk niet op een iPhone. Wil je dus gaan tekenen, dan kun je de iPhone beter links laten liggen en er een iPad bij pakken.

Er zijn twee versies van de Apple Pencil die je op dezelfde manier gebruikt. Het enige verschil is hoe je ze moet opladen. De eerste Apple Pencil laad je op via de oplaadpoort van je iPad.

De tweede generatie Apple Pencil laad je op door hem aan de zijkant van de tablet magnetisch vast te klikken. Let op dat je niet zomaar elke Apple Pencil op elke iPad kunt gebruiken. Hieronder zie je welke apple Pencil je voor jouw tablet moet hebben.

Apple Pencil (2e generatie)

Apple Pencil (1e generatie)

iPadOS vs iOS: nog meer kleine verschillen

Er zijn natuurlijk nog veel meer kleine verschillen tussen de iPad en iPhone. Zo kun je bijvoorbeeld in de Dock op de iPad meer apps kwijt en komen aan de rechterkant ook de meest recente apps te staan. Handig toch? Maar er zijn ook zaken die de iPad niet heeft (en de iPhone wel). Wist je bijvoorbeeld dat de iPad geen ingebouwde rekenmachine-app heeft? Of dat de weer-widget op de iPad een website opent als je erop tikt?

