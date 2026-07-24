iPadOS 27 release: dit is wanneer je de update kunt downloaden

Je iPad krijgt binnenkort een frisse update, maar wanneer precies? Wij vertellen je wanneer de iPadOS 27 release zal zijn!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft iPadOS 27 officieel aangekondigd, maar heeft nog steeds geen precieze releasedatum gegeven. Het bedrijf zegt alleen dat de grote iPad-update ergens in het najaar verschijnt.

Maar waarschijnlijk kun je iPadOS 27 in september 2026 downloaden. Apple heeft die maand nog niet officieel bevestigd, maar verschillende bronnen verwachten de update dan. Een exacte dag is dus nog niet bekend.

Op dit moment is iPadOS 27 al beschikbaar als testversie. Daarmee kan iedereen iPadOS 27 alvast proberen. Toch kun beter wachten op de officiële release. Een bèta is nog niet helemaal af. Apps kunnen vastlopen en sommige functies werken mogelijk niet goed.

Dit is er nieuw in iPadOS 27

De release van iPadOS 27 draait vooral om snelheid en kleine verbeteringen. Apple heeft het Liquid Glass-ontwerp aangepast, zodat je meer invloed krijgt op hoe doorzichtig het systeem eruitziet. Ook zal vrijwel elke iPad sneller en soepeler reageren.

Ook krijgen een aantal apps nieuwe mogelijkheden. Safari kan geopende tabbladen automatisch bij elkaar zetten op onderwerp. In Foto’s kun je diavoorstellingen beter aanpassen en is onder andere de Ruim op-functie verbeterd. Schermtijd krijgt eveneens een update, zodat ouders het iPad-gebruik van hun kinderen makkelijker kunnen beheren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een van de grootste vernieuwingen is Siri AI, met slimmere antwoorden en een eigen app. Deze functie verschijnt alleen niet tegelijk met iPadOS 27 in Nederland en de rest van de Europese Unie. Apple heeft nog niet bekendgemaakt wanneer Siri AI hier wel beschikbaar komt.

iPadOS 27: zo blijf altijd op de hoogte!

Wil je zeker weten dat je niets mist van alle ontwikkelingen en de release van iPadOS 27? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!