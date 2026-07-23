Met iPadOS 27 komen er veel vernieuwingen naar je iPad. Toch blijft één opvallend probleem nog altijd bestaan.

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iPadOS 27 heeft een probleem (en dat heeft Apple nog niet opgelost)

Apple had multitasking op de iPad vorig jaar een flinke update gegeven. Maar toch blijft er zelfs in de komende iPadOS 27 nog steeds een irritant probleem bestaan. Want twee apps naast elkaar gebruiken is nog altijd omslachtiger dan nodig is.

Multitasking werd vooral ingewikkelder

Met iPadOS 26 introduceerde Apple een nieuw systeem waarbij apps in losse vensters kunnen worden geopend en verplaatst. En dat werkt goed wanneer je een grote iPad Pro met een Magic Keyboard hebt. Op kleinere iPads of bij sporadisch gebruik voelen deze multitask-functies een stuk minder vanzelfsprekend.

Bij de eerste versie van iPadOS 26 verdwenen de functies Split View en Slide Over zelfs. Apple bracht beide functies later terug, maar maakte ze onderdeel van het nieuwe venstersysteem.

Dat zorgt voor de nodige frustratie. Want een venster moet soms precies goed worden versleept om Split View of Slide Over te activeren. Een andere irritatie is dat iPad-gebruikers soms per ongeluk in Split View terechtkomen. En dan niet meteen weten hoe ze daar weer uit kunnen komen.

Apple biedt verder extra opties wanneer je de drie gekleurde knoppen van een venster ingedrukt houdt. Voor simpele iPad-taken voelt ook deze bediening omslachtiger dan eigenlijk nodig is. Vóór iPadOS 26 werkte het openen van twee apps naast elkaar directer en soepeler.

iPadOS 27 mist een eenvoudige stand

Jammer genoeg verandert iPadOS 27 niets aan dit probleem. Split View en Slide Over zijn nog weggestopt in een systeem dat vooral is gemaakt voor mensen die hun iPad als laptop-vervanger gebruiken.

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Eenvoudige oplossing

Een logische oplossing zou zijn om twee multitaskingstanden aan te bieden. Een klassieke stand waarbij je de apps standaard vooral op het volledig scherm gebruikt. Maar dan wel toegang tot hebt tot Split View en Slide Over. En een professionele stand met een uitgebreid systeem om te multitasken met meerdere vensters.

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