iPadOS 27 maakt je iPad nog beter: dit zijn álle nieuwe functies

Apple heeft tijdens de WWDC-keynote op 8 juni iPadOS 27 onthuld – dit zijn alle nieuwe functies die je dit najaar op je iPad kunt verwachten.

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Dit zijn álle nieuwe functies van iPadOS 27

iPadOS 26 was de grootste productiviteitsupdate voor de iPad ooit. De opvolger van dit jaar bouwt daarop voort, maar richt zich ook op algemene prestatieverbeteringen. Dit zijn alle nieuwe functies in iPadOS 27.

De menubalk kan nu desgewenst altijd op het scherm blijven staan.

De grootte van iPhone-apps kan in iPadOS 27 worden aangepast.

Liquid Glass is verfijnd en is nu nog beter aanpasbaar dan ooit.

Dankzij prestatieverbeteringen werkt iPadOS 27 veel sneller.

Schermtijd is vernieuwd om het iPad-gebruik van je kind te beheren.

Gloednieuwe Siri met een speciale Siri-app.

Vernieuwde zoekervaring met verbeterde intelligentie.

De naam van de actieve app wordt nu weergegeven in de statusbalk.

Verbeteringen in Foto’s, zoals het aanpassen van diavoorstellingen, gedeelde albums op Android en Windows, verbeterde opruim-functie en meer.

Safari kan automatisch tabbladen groeperen op onderwerpen.

Voorlopig geen Siri AI in de EU

Siri heeft in iPadOS 27 een compleet nieuwe app met nieuwe functies, die sterk lijkt op bekende AI-chatbots zoals ChatGPT: Siri AI. In deze app zie je eerdere gesprekken terug, kun je berichten typen en zelfs bestanden of afbeeldingen toevoegen aan een vraag. Daardoor voelt Siri veel minder als een klassieke spraakassistent en veel meer als een slimme AI-helper. Uiteraard kun je ook mondeling vragen stellen aan Siri. Het idee is dat je Siri niet alleen gebruikt voor simpele opdrachten, maar ook voor langere gesprekken en ingewikkeldere vragen. Er is alleen één groot nadeel: Siri AI komt voorlopig niet beschikbaar in de EU …

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iPadOS 27 komt in september

iPadOS 27 met alle nieuwe functies is inmiddels beschikbaar als bètaversie voor ontwikkelaars. De eerste openbare bètaversie volgt in juli. Apple zal de nieuwe software dit najaar voor alle iPad-gebruikers beschikbaar stellen, maar in de EU dus met uitzondering van Siri AI. Wil je zeker weten dat je niets mist van alle ontwikkelingen omtrent iPadOS 27? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!