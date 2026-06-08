iPadOS 27 maakt je iPad beter, maar de belangrijkste vernieuwingen zie je niet meteen

iPadOS 27 is officieel aangekondigd op WWDC 2026. Verwacht geen groot design, maar wel een aantal handige verbeteringen!

*WWDC 2026 is op dit moment nog bezig, daarom wordt dit artikel regelmatig bijgewerkt*

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iPadOS 27 maakt je iPad beter, maar de belangrijkste vernieuwingen zie je niet

WWDC 2026 is net begonnen en Apple heeft iPadOS 27 nu officieel uit de doeken gedaan. Verwacht geen compleet nieuw uiterlijk, want de belangrijkste verbeteringen zitten vooral onder de motorkap.

Tijdens de openingspresentatie van WWDC 2026 liet Apple zien welke nieuwe software later dit jaar naar de iPad, iPhone, Mac en Apple Watch komt. Voor de iPad draait het dit keer minder om grote visuele veranderingen en meer om functies die het dagelijks gebruik slimmer en makkelijker moeten maken.

Ook hebben verschillende apps en functies een oppepper gekregen en is Liquid Glass wat verder aangepast. Daarbij moet je denken aan de doorzichtigheid van balkjes en vensters. De icoontjes doen daarbij ook mee, want die hebben nu ook een meer glazen look.

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Prestaties en stabiliteit

Apple heeft bij iPadOS 27 vooral gewerkt aan de prestaties en stabiliteit. De iPad moet sneller reageren en prettiger aanvoelen tijdens het gebruik. Volgens Apple starten ze tot maximaal 30 procent sneller. Ook laden bestanden een stuk vlotter, tot wel 70 procent bij de app Foto’s. Daarnaast is ook de zoekfunctie wat beter gemaakt. Hierdoor kun je bestanden sneller terugvinden op je apparaat.

Veel functies die bij iOS 27 zijn geïntroduceerd zijn ook beschikbaar op Apple’s tablet. Check daarom ook even het iOS 27-artikel om meer te weten over alle functies.

Verbeterd ouderlijk toezicht

Verder heeft Apple ook extra features ingebouwd voor je kinderen die een eigen iPhone hebben of wel eens je iPhone pakken. Je kunt dan makkelijker (en beter) sommige content blokkeren of toegang tot bepaalde apps ontzeggen. Ongewenste afbeeldingen worden daarnaast ook afgeschermd.

Nieuwe AI-functies

Apple heeft Apple Intelligence verder verbeterd. Hiervoor hebben ze samengewerkt Google’s Gemini en daarop een verbeterd AI-model gemaakt. En daarbij is AI veel dieper in je iPhone, iPad en meer verwerkt. Ook is je data nog steeds veilig en kan niemand anders (zelfs Apple niet) erbij.

Ook heeft de Foto’s-app extra tools gekregen. Zo kun je met de functie Extend extra beeld toevoegen buiten het oorspronkelijke kader van een foto, zodat de achtergrond automatisch wordt aangevuld wanneer je de uitsnede verandert.

Daarnaast zorgt Spatial Reframing bij ruimtelijke foto’s ervoor dat je het perspectief kunt aanpassen, zelfs nadat de foto al is gemaakt. Dit werkt ook op (de meeste van) je oude foto’s.

Siri is slimmer geworden

De nieuwe Siri heeft vanaf nu Siri AI. De assistent heeft in iPadOS 27 een flinke update gekregen dankzij Apple Intelligence en nu zelfs een eigen app. Hierdoor kun je bijvoorbeeld nog steeds vragen stellen, maar het is nu bijvoorbeeld ook mogelijk om door te blijven vragen.

Siri snapt nu ook de context van een vraag en weet ook wat er op je scherm te zien is. Siri AI heeft ook een verbeterde stem gekregen waardoor het allemaal natuurlijker klinkt.

Al deze aanpassingen zijn misschien niet zo opvallend als een nieuw ontwerp zoals bij iOS 26 het geval was, maar je gaat ze waarschijnlijk wel elke dag merken. Let op dat Siri AI daarbij eerst alleen in het Engels beschikbaar is en in het begin nog niet te gebruiken in de EU.

Dit is wanneer iPadOS 27 te downloaden is

De eerste testversie van iPadOS 27 verschijnt kort na WWDC voor ontwikkelaars. Later volgt een openbare testversie. De definitieve update komt naar verwachting in september beschikbaar voor geschikte iPads.

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