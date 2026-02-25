iPadOS 26 is véél populairder dan iPadOS 18 – hierdoor komt dat

Maurice Snijders
Maurice Snijders
25 februari 2026, 12:24
2 min leestijd
iPadOS 26 is véél populairder dan iPadOS 18 – hierdoor komt dat

Uit de App Store-statistieken van Apple blijkt dat iPadOS 26 populairder is dan iPadOS 18 – het wordt veel vaker en sneller geïnstalleerd.

Lees verder na de advertentie.

iPadOS 26 is populairder dan iPadOS 18

Op 12 februari 2026 stond iPadOS 26 geïnstalleerd op 66 procent van alle iPads die in de laatste vier jaar zijn verkocht. Het stond daarnaast geïnstalleerd op 57 procent van alle actieve iPads wereldwijd. Ter vergelijking: iPadOS 18 stond op een vergelijkbaar moment op respectievelijk 63 en 53 procent van de iPads geïnstalleerd. En daar is een reden voor.

ipados 26 populairder

iPadOS 26 heeft namelijk grote vernieuwingen ten opzichte van vorige versie en dat maakt het al direct populairder. Apple noemde iPadOS 26 bij de release een van de meest uitgebreide updates tot nu toe. Zo is de interface vernieuwd en zijn er grote uitbreidingen voor Apple Intelligence. Deze verbeteringen maken iPadOS 26 veel interessanter voor gebruikers dan eerdere updates. En dit draagt ertoe bij dat meer mensen sneller willen updaten.

iPadOS 26 wordt bovendien door veel iPads ondersteund. Dat betekent dat er ook veel gebruikers zijn die kunnen updaten. Daarbij worden iPads vaak langer gebruikt dan iPhones. Ook scholen en bedrijven doen vaak meerdere jaren met iPads, die bij het uitkomen van iPadOS 26 allemaal tegelijk konden worden geüpdatet.

Drie weken later

De iPadOS 26-statistieken zijn overigens drie weken later gemeten dan die van iPadOS 18. Dat betekent dat alle mensen die in die drie weken de update nog hebben geïnstalleerd ook worden meegenomen in de statistieken. Dat vertekent het beeld misschien een beetje. Toch lijkt het er vooral op dat iPadOS 26 populairder is doordat het gewoon meer te bieden heeft dan iPadOS 18. Functies zoals verbeterde multitasking en diepere integratie van AI-features maken de update nou eenmaal aantrekkelijker voor een grote groep iPad-gebruikers.

Wil je altijd op de hoogte blijven van alle software-updates die Apple uitbrengt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software iPadOS 26 iPad Apple

Bekijk ook

iPhone 18 Pro (Max) krijgt deze handige feature (die Samsung juist mist)

iPhone 18 Pro (Max) krijgt deze handige feature (die Samsung juist mist)

Vandaag 11:03

iOS 26.4 bèta 2 is uit – met deze nieuwe functies voor je iPhone

iOS 26.4 bèta 2 is uit – met deze nieuwe functies voor je iPhone

Vandaag 8:57

Persoonlijke hotspot op de iPhone krijgt een belangrijke verbetering

Persoonlijke hotspot op de iPhone krijgt een belangrijke verbetering

Gisteren 18:01

Opgelet als je Flitsmeister gebruikt: kans op verkeersboetes is véél groter

Opgelet als je Flitsmeister gebruikt: kans op verkeersboetes is véél groter

Gisteren 15:59

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren