iPadOS 26 verschijnt snel (met grote veranderingen voor de iPad)

Apple presenteert binnenkort een reeks updates, waaronder iPadOS 26 voor de iPad. Dit moet je weten over de grote software-update!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPadOS 26

Dit jaar is iPadOS 26 dé update voor de iPad! Waar Apple in 2024 nog iPadOS 18 uitbracht, maakt het bedrijf dit jaar in één keer de stap naar iPadOS 26. Met deze vernieuwde nummering verwijst Apple naar 2026, het jaar waarin iPadOS 26 voornamelijk gebruikt zal worden. De belangrijkste verandering in de softwareversie is de nieuwe interface, waarbij Apple naar verluidt veel onderdelen van visionOS overneemt.

Net als iOS 26 krijgt iPadOS 26 meer transparante kaders en glazen elementen. Dat is niet alles, want het merendeel van de applicaties krijgt nieuwe symbolen. Volgens geruchten zijn deze icoontjes voor het eerst rond, in plaats van de vierkante applicaties die we nu terugzien in iPadOS. Daarnaast krijgen standaard-apps als de Camera- en de Agenda-app een compleet nieuwe indeling in de volgende generatie van het besturingssysteem.

Multitasken

Het is de verwachting dat iPadOS 26 het gemakkelijker maakt om te multitasken op de tablet. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman lijkt iPadOS 26 meer op macOS door een aantal nieuwe features. Eén van die functies is een menubalk, die verschijnt als een extern toetsenbord wordt aangesloten op de iPad. Een soortgelijke menubalk zagen we eerder terug in visionOS, het besturingssysteem voor de Apple Vision Pro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nog een feature die volgens geruchten van macOS overkomt naar iPadOS is het vastzetten van bestanden op het beginscherm. Op de Mac(Book) kun je nu al documenten pinnen op het bureaublad, maar op de iPad is dat nog niet mogelijk. Daar komt met iPadOS 26 verandering in, want dan kun je waarschijnlijk bestanden aan het beginscherm toevoegen. Dat is vooral handig als je de iPad voor een studie of zakelijk gebruikt, je hebt deze documenten dan snel weer bij de hand.

Mogelijk nieuw ontwerp van iOS 26 en iPadOS 26.

Release van iPadOS 26

Andere verbeteringen in iPadOS 26 hebben te maken met Apple Intelligence, want de techniek komt naar meer applicaties. Zo kun je Image Playground en Genmoji straks in meer apps gebruiken. De accuduur van de tablet wordt eveneens verbeterd door verbeterde integratie van Apple Intelligence. Het is nog onduidelijk wanneer alle features van Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar zijn, waarschijnlijk gebeurt dat pas met een latere update van iPadOS 26.

Lang hoeven we niet te wachten op iPadOS 26, want Apple presenteert de nieuwe softwareversie al op maandag 9 juni om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Die avond weten we welke functies naar iPadOS 26 komen en welk design het besturingssysteem krijgt. De definitieve update volgt pas in september, als Apple de iPhone 17 (Air) en de iPhone 17 Pro (Max) uitbrengt. Wil je geen aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft over iPadOS 29!