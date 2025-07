iPad krijgt 4 nieuwe apps met iPadOS 26: dit zijn ze

Apple brengt met iPadOS 26 maar liefst vier nieuwe apps naar de iPad. Ben je benieuwd welke dat zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

iPadOS 26

Dit jaar komt iPadOS 26 naar de iPad! Het is de grootste update in jaren, met een compleet nieuwe interface én meer features om te multitasken. Apple brengt niet alleen meer functies naar de tablet, maar introduceert ook een aantal apps met iPadOS 26. Deze applicaties komen in 2025 naar de iPad!

1. Telefoon

Apple heeft de afgelopen jaren vaker apps van de iPhone naar de iPad gebracht en dat is in 2025 niet anders. De Telefoon-app komt met iPadOS 26 eindelijk naar de tablet. In deze applicatie zie je recente telefoongesprekken en kun je een nieuwe oproep beginnen. Dat gebeurt via de iPhone, dus je smartphone moet wel in de buurt zijn. Het is op deze manier eindelijk mogelijk om op de iPad iemand te bellen.

2. Dagboek

Met iOS 17 bracht Apple de Dagboek-app naar de iPhone. De iPad moest het jarenlang zonder deze applicatie doen, maar daar brengt iPadOS 26 verandering in. Na het installeren van de update staat de Dagboek-app automatisch op je tablet. In de app kun je teksten, foto’s, video’s en plekken opslaan en vastleggen. Deze aantekeningen zijn later terug te vinden, net zoals bij een ‘echt’ dagboek.

3. Voorvertoning

Met iPadOS 26 komt de Voorvertoning-app voor het eerst naar de tablet. Deze applicatie is al jaren beschikbaar op de Mac(Book), maar wordt uitgebreid naar de iPad én naar de iPhone. Met Voorvertoning krijg je direct toegang tot alle pdf-documenten en afbeeldingen in de Bestanden-app. Met de Apple Pencil kun je gemakkelijk bestanden bewerken en invullen, zodat je documenten niet meer hoeft te printen.

4. Games

Er komen verschillende iPhone- en Mac-apps naar de iPad met iPadOS 26, maar daarnaast brengt Apple ook een compleet nieuwe applicatie uit. De Games-app geeft een overzicht van de populairste spellen van het moment. Ook zie je welke games jij (recent) hebt gespeeld en voor welke apps een update beschikbaar is. Je ziet bovendien welke spellen door je contacten worden gespeeld, waarmee de Games-app een vervanging lijkt te worden voor Game Center.

Release van iPadOS 26

Heeft jouw iPad ondersteuning voor iPadOS 26? In dat geval kun je later dit jaar updaten en brengt iPadOS 26 maar liefst vier nieuwe apps naar je tablet. Helaas werken niet alle toestellen met de nieuwste softwareversie, die blijven steken op een verouderde generatie van iPadOS. Lees hier welke tablets straks kunnen bijwerken naar iPadOS 26.

Apple heeft iPadOS 26 al aangekondigd, maar de update wordt pas in september uitgebracht voor alle gebruikers. Het is de verwachting dat de belangrijkste softwareversies van 2025 op maandag 15 september worden uitgerold. Houd je iPad die avond goed in de gaten, want dan brengt iPadOS 26 vier nieuwe applicaties naar de tablet. Wil je geen update en aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!