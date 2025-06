iPadOS 26 maakt je iPad iets slimmer en sneller, maar ook véél mooier

Apple heeft tijdens de WWDC 2025 iPadOS 26 aangekondigd en dat is goed nieuws. Je iPad wordt iets slimmer en sneller, maar ook veel mooier!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Op dit moment is WWDC 2025 nog aan de gang. Dit artikel wordt daarom nog aangevuld!

iPadOS 26 maakt je iPad slimmer, sneller en… véél mooier

Tijdens WWDC 2025 heeft Apple iPadOS 26 officieel onthuld. Deze update brengt een groot aantal nieuwe functies naar de iPad. Veel van deze vernieuwingen komen overeen met de functies die ook voor iOS 26 zijn geïntroduceerd, dus check ook even ons iOS 26-artikel met alle functies!

Een nieuwe naam voor iPadOS…

In plaats van iPadOS 19 brengt Apple dit jaar iPadOS 26 uit. Dit doet Apple om meer duidelijkheid te creëren. Hierbij verwijst 26 naar het jaar waarin de besturingssystemen gebruikt worden. Dat betekent dat volgend jaar september (in 2026) ook geen iOS 20 komt, maar iOS 27 zijn opwachting maakt.

… en nieuwe look

Apple heeft met de update naar iPadOS 26 het besturingssysteem ook een nieuwe look gegeven. Het nieuwe ontwerp heeft een fris uiterlijk, met transparante onderdelen, subtiele schaduwen en… glas!

Onderdelen lijken bovenop het scherm te liggen, net als een soort glazen vensters. Apple noemt het zelf Liquid Glass. Knoppen worden doorzichtig en je ziet zelfs gedeeltes van de ondergrond eronder. Hiermee heeft de nieuwe versie van iPadOS eindelijk weer een keer een vernieuwd uiterlijk.

Nieuwe functies

Apple voegt ook meer functies toe aan iOS en iPadOS. Zo heeft de camera-app in de loop der jaren al steeds meer functies gekregen. Maar hierdoor werd de app nogal rommelig. Met iPadOS 26 (en iOS 26) probeert Apple daar nu wat tegen te doen. De camera-app heeft een nieuwe look en functies zijn eenvoudiger terug te vinden.

Daarnaast heeft de Foto’s-app behoorlijk wat nieuwe features gekregen. Het overzicht met alle foto’s heeft nu tabbladen. Ook hebben alle besturingselementen, werkbalken en meer de nieuwe look.

Multitasking heeft nieuwe functies gekregen, met nieuwe vensters. Apple kun je nu makkelijker vergroten of verkleinen. Ook gaat het verplaatsen makkelijker en kun je venster eenvoudiger onder elkaar of naast elkaar zetten. Ook heeft de iPad altijd een menubalk beschikbaar bovenaan het scherm beschikbaar.

Ook leuk: Apple heeft aangegeven dat Apple Intelligence dit jaar ook in het Nederlands beschikbaar komt. En daarmee dus ook naar de iPad komt. Elke app kan dan Apple Intelligence-functies gebruiken, zolang de ontwikkelaar daar de functionaliteit voor heeft toegevoegd.

Apple heeft ook de app Bestanden onder handen genomen. Zo is het overzichtsscherm verbeterd en kun je kleuren en icoontjes toevoegen aan je mappen zodat je ze sneller kunt herkennen. Verder heb je nu een preview-app waarmee je pdf-bestanden kunt bewerken en bekijken.

Een nieuwe functie is achtergrondtaken. Hiermee kun je bijvoorbeeld een video renderen, terwijl een andere app opent. Op de achtergrond blijft het renderen van de video dan doorgaan.

Ook nieuw is dat de Telefoon-app naar de iPad komt. Daarnaast heeft de app Berichten en Telefoon sowieso meer functies gekregen. Zo kun je nu met Berichten teksten Live Vertalen en heeft FaceTime Live Ondertiteling. Handig als je met iemand wilt praten waarvan je de taal niet spreekt.

Daarnaast krijgt de Pencil nieuwe functies voor kalligrafie, en heeft de Rekenmachine nieuwe features voor 3D-berekeningen. Notities heeft een nieuwe import- en export-functie en onder andere ondersteuning voor transcripties.

Verder komen er ook nieuwe toegankelijkheidsfuncties. Een nieuwe modus om tekst makkelijker leesbaar te maken voor gebruikers die blind, slechtziend of andere beperkingen hebben. Er komt ook een optie toegankelijkheidsinstellingen te delen en tijdelijk te gebruiken op het apparaat van iemand anders.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je moet nog wel even wachten tot iPadOS 26 voor iedereen verschijnt. Allereerst komen er nog verschillende bèta’s aan. De uiteindelijke versie van iPadOS 26 staat pas gepland wanneer de nieuwe iPhones verschijnen. Dat zal dan pas in september zijn. Meestal is dat de tweede dinsdag van september. Dit jaar is is dat op 9 september.