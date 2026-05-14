iPadOS 26.5 is uit – met 3 handige nieuwe functies voor je iPad

Er is weer een update beschikbaar voor je iPad! Deze nieuwe functies en verbeteringen komen met iPadOS 26.5 naar je iPad.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPadOS 26.5

Het is weer tijd om je iPad te updaten! Apple heeft iPadOS 26.5 uitgebracht, waarmee een aantal nieuwe functies naar je iPad komt. De update lost daarnaast een aantal belangrijke softwareproblemen op, waardoor het belangrijk is om de nieuwe softwareversie zo snel mogelijk te installeren. Ben je benieuwd welke functies naar je iPad komen? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Nieuwe wallpaper

Apple brengt ieder jaar nieuwe achtergronden naar de iPad en dat is in 2026 niet anders. Met iPadOS 26.5 voegt Apple een veelzijdige wallpaper in het thema van de Pride-collectie toe. De achtergrond is beschikbaar in heel veel verschillende kleuren en uitvoeringen, die je zelf kunt instellen bij de nieuwe wallpapers. Zo is er voor iedere gelegenheid wel een passende kleur of uitvoering. Zo ziet de achtergrond eruit:

2. App Store

Verder voert Apple een kleine verbetering door in de App Store. Het is al langer mogelijk om een jaarabonnement af te sluiten bij applicaties in de webwinkel, maar die kun je vanaf iPadOS 26.5 maandelijks betalen. Op die manier is het niet nodig om het hele jaarbedrag in één keer te betalen. Gebruikers kunnen zelf kiezen of het jaarbedrag wordt verspreid over twaalf maanden of in één keer wordt afgeschreven. Dit maakt jaarabonnementen veel aantrekkelijker voor alle doelgroepen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Herinneringen

Gebruik je de Herinneringen-app regelmatig op je iPhone en iPad? Dan komt er met iPadOS 26.5 een handige functie bij, want je kunt herinneringen voortaan eenvoudiger uitstellen. Als je een melding binnenkrijgt van de Herinneringen-app kun je deze ingedrukt houden, vervolgens heb je de optie om de melding over één uur, om drie uur ‘s middags of de dag erna te herhalen. Zo is de kans kleiner dat je de herinnering vergeet als je even geen tijd hebt om de taak uit te voeren.

Meer over iPadOS 26.5

Met iPadOS 26.5 komen weer handige functies en belangrijke softwareverbeteringen naar je iPad. Je vindt de update op je iPad nu onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Het is verstandig om de softwareversie direct te installeren, zodat je zeker weet dat alle applicaties weer naar behoren werken en de beveiliging op orde blijft. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!