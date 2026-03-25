iPadOS 26.4 is nú beschikbaar (met veel nieuwe functies voor je iPad)

Er is een nieuwe softwareversie voor de iPad beschikbaar! Deze nieuwe functies komen met iPadOS 26.4 naar je iPad.

iPadOS 26.4

Het is weer tijd om te updaten! Apple heeft op dinsdag 24 maart een reeks softwareversies uitgebracht, waaronder iPadOS 26.4. Dit is één van de grootste updates voor de iPad van 2026. Dat betekent dat je iPad wordt uitgebreid met veel nieuwe functies, die je direct kunt gebruiken. Heb je de update geïnstalleerd en ben je benieuwd wat er nieuw is? Dit zijn alle functies en verbeteringen van iPadOS 26.4!

1. Apple Music

Apple Music heeft in iPadOS 26.4 een reeks nieuwe functies gekregen. Met ‘Concerten’ zie je welke artiesten uit je bibliotheek binnenkort in je omgeving een show geven, zodat je geen enkel optreden mist. Playlist Playground is daarnaast een handige feature, die met behulp van Apple Intelligence complete afspeellijsten voor je samenstelt. Afspeellijsten en albums hebben een vernieuwde weergave, waarbij je voortaan een schermvullende achtergrond ziet.

2. Toegankelijkheid

Met iPadOS 26.4 verbetert Apple de toegankelijkheid van de tablet. Je kunt nu ‘Verminder heldere effecten’ instellen, zodat heldere flitsen worden beperkt op de iPad. Als toevoeging op deze verandering heeft Apple ook ‘Verminder beweging’ aangepast bij animaties van Liquid Glass. Met deze twee aangepaste instellingen krijg je dus weer iets meer keuze bij de nieuwe interface die met iPadOS 26 naar je iPad kwam.

3. Nieuwe emoji

Ieder jaar brengt Apple nieuwe emoji naar de iPad en dat is in 2026 niet anders. Apple voegt acht nieuwe plaatjes toe aan iPadOS 26.4, waaronder een orka, trombone en een aardverschuiving. Deze zijn direct beschikbaar op het emoji-toetsenbord en zijn alleen zichtbaar als je jouw iPad heb bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie. Je kunt deze emoji ook gebruiken om direct op berichten te reageren met een snelle reactie.

4. Safari

Safari krijgt een langverwachte functie terug in iPadOS 26.4, want je kunt weer kiezen voor de compacte weergave bij de bovenste balk. Met de compacte tabbladbalk verschijnen de adresbalk, tabbladen en navigatieknoppen van Safari in één rij. Kies je voor de andere weergave? Dan zie je twee balken in Safari, waardoor je minder ruimte op het scherm overhoudt om websites te bekijken. Onder ‘Instellingen > Apps > Safari’ bepaal je zelf welke weergave je voortaan in Safari ziet.

5. Dringende herinneringen

Eén van de nieuwe functies in iPadOS 26 is het markeren van herinneringen als dringend. Bij deze reminders speelt de Herinneringen-app een timer af, die hetzelfde design heeft als de wekker op je iPad. Zo voorkom je dat je een herinnering per ongeluk afsluit en alsnog vergeet. In iPadOS 26.4 worden dringende meldingen eenvoudiger om in te stellen, dat doe je nu vanuit de snelle knoppenbalk of door je vinger op een reminder te houden.

6. Freeform

Gebruik je regelmatig Freeform op je iPad? In dat geval brengt iPadOS 26.4 interessante veranderingen, want Freeform wordt onderdeel van Apple Creator Studio. Dit is het nieuwe betaalde abonnement van Apple, waarmee je toegang krijgt tot geavanceerde functies. Deze features komen met iPadOS 26.4 beschikbaar in Freeform, maar je moet dus wel betalen voor dit abonnement. Zo krijg je meer opties bij het bewerken van afbeeldingen en wordt Freeform uitgebreid met premium content.

7. Meer veranderingen

Verder voert Apple in iPadOS 26.4 een reeks kleinere veranderingen door. Zo krijgt Apple Podcasts verbeterde ondersteuning voor video’s en kun je de ondertiteling bij de Apple TV-app eenvoudiger aanpassen. Daarnaast heeft de Gezondheid-app een aantal subtiele veranderingen, waarmee je beter inzicht krijgt in alle gezondheidsgegevens. Apple focust verder vooral op het verbeteren van de beveiliging en bestaande functies.

iPadOS 26.4 nu beschikbaar

Met iPadOS 26.4 komen dus veel nieuwe functies naar je iPad, die je direct kunt gebruiken. Apple heeft de update uitgebracht op dinsdag 24 maart, waardoor die inmiddels beschikbaar is voor alle gebruikers. Je vindt de nieuwe softwareversie onder 'Instellingen > Algemeen > Software-update'. Installeer daar iPadOS 26.4, zodat je iPad weer wat beter wordt.