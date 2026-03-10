iPhone 17e nu scherp geprijsd

iPadOS 26.4 heeft een handige verborgen functie: hier vind je die

Maurice Snijders
Maurice Snijders
10 maart 2026, 12:36
2 min leestijd
iPadOS 26 introduceerde een gloednieuw venstersysteem voor apps en iPadOS 26.4 voegt een verbetering toe die gebruikers zeker gaan waarderen.

Lees verder na de advertentie.

Gebruikers vragen er al jaren om en Apple heeft er met de komst van iPadOS 26 eindelijk gehoor aan gegeven: je kunt eindelijk zoveel app-vensters openen als je wilt en je kunt ze nu ook naar wens groter of kleiner maken. De keerzijde is dat je nu ook gemakkelijker het overzicht over de geopende vensters verliest. Een handige verborgen functie in iPadOS 26.4 gaat je daarmee helpen.

Wanneer je een iPad-app start waarin meerdere vensters zijn geopend en waarvan sommige verborgen zijn, zie je in iPadOS 26.4 een nieuw pop-upvenster op het scherm. Zoals te zien op de schermafbeelding, verschijnt er een pop-up met de tekst ‘X Hidden Windows’ waarop je kunt tikken of klikken om alle geopende vensters weer te geven. Deze pop-up verschijnt naast het pictogram van de app die je hebt gestart. Hij verschijnt dus op verschillende locaties, afhankelijk van waar het app-pictogram zich bevindt.

ipados 26.4

Niet elke keer

De pop-up verschijnt echter niet elke keer, vooral niet wanneer het even geleden is dat je de app voor het laatst hebt gestart. Het is niet helemaal duidelijk of dit opzettelijk is of een fout, maar we denken dat het toch een bewuste keuze is van Apple. De pop-up wordt namelijk snel vervelend als die elke keer verschijnt bij het openen van een app, vooral wanneer je constant tussen apps heen en weer schakelt. Het is daarom alleen maar prettig dat dit niet elke keer gebeurt.

Er zijn misschien niet veel iPad-gebruikers die regelmatig meerdere vensters voor dezelfde app openen. Maar als je dat wel wilt doen, maakt iPadOS 26.4 het in elk geval gemakkelijker om het overzicht over alle geopende vensters te behouden. Wil je niets missen van toekomstige functies in iPadOS? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Bron afbeelding: 9to5mac
Software iPadOS 26 iPad Apple

