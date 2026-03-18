Deze 5 functies komen met iPadOS 26.4 naar je iPad (en dit is wanneer)

Binnenkort komt iPadOS 26.4 uit en die update brengt vijf nieuwe functies naar je iPad. Dit zijn alle nieuwe features!

Er komt weer een update aan voor je iPad! Apple werkt aan iPadOS 26.4, waarmee een reeks nieuwe functie naar je iPad komt. De eerste testversies van iPadOS 26.4 zijn inmiddels beschikbaar voor ontwikkelaars, dus we weten welke veranderingen Apple in de volgende softwareversie doorvoert. Ben je benieuwd welke features je kunt verwachten in iPadOS 26.4? Wij zetten vijf belangrijke verbeteringen voor je onder elkaar!

1. Compacte tabbladbalk

Met iPadOS 26.4 brengt Apple een populaire functie terug naar je iPad, want het is straks weer mogelijk om te kiezen voor de weergave in Safari met een compacte tabbladbalk. In deze weergave worden de adresbalk, tabbladen en navigatieknoppen in Safari samengevoegd in één rij. Dit komt vooral van pas bij kleinere iPads, je houdt zo meer ruimte over voor de webpagina die je bezoekt. Je kunt in iPadOS 26.4 zelf de weergave in Safari kiezen, nu zie je standaard een afzonderlijke tabbladbalk.

2. Freeform krijgt meer functies

Gebruik je regelmatig Freeform op je iPad? Dan hebben we goed én slecht nieuws. Freeform krijgt er in iPadOS 26.4 een aantal handige functies bij, maar daarvoor moet je wel betalen. Als onderdeel van Apple Creator Studio wordt Freeform uitgebreid met OpenAI om afbeeldingen te genereren, komt er een Content Hub met premium afbeeldingen en kun je AI gebruiken voor suggesties om afbeeldingen bij te snijden. Daarnaast kun je AI gebruiken om de resolutie van afbeeldingen te verhogen, maar daarvoor heb je dus wel een abonnement op Apple Creator Studio nodig.

3. Verborgen vensters

Multitasken is al veel eenvoudiger geworden in iPadOS 26, maar Apple gaat met iPadOS 26.4 nog een stapje verder. In iPadOS 26.4 voegt Apple ‘Hidden Windows’ toe, dat zijn verborgen vensters van één applicatie. Heb je meerdere vensters geopend van dezelfde app? Die verschijnen voortaan in de Dock met het overzicht van alle applicaties. Door te tikken op één van deze apps zie je direct hoeveel vensters je van dit programma hebt geopend.

4. Apple Music

Abonnees van Apple Music krijgen verschillende functies bij in iPadOS 26.4. De belangrijkste verandering is de introductie van Playlist Playground, waarmee je een complete afspeellijst kunt laten maken door Apple Intelligence. Je hoeft daarvoor alleen een opdracht in te voeren, vervolgens stelt Apple Intelligence een playlist voor je samen die pastei deze opdracht. Het is straks dus niet meer nodig om zelf nummers te zoeken voor een nieuwe afspeellijst.

5. Emoji

Apple brengt met iPadOS 26.4 niet alleen nieuwe functies naar je iPad, maar introduceert ook een reeks emoji. In totaal komen er acht nieuwe plaatjes naar je iPhone én iPad, waaronder een orka, trombone, balletdanseres en een verwrongen gezicht. Deze emoji zijn eerder al aangekondigd, vanaf iPadOS 26.4 (en iOS 26.4) kun je ze eindelijk uitproberen en delen met andere gebruikers.

Release van iPadOS 26.4

We hoeven niet lang meer te wachten op de release van iPadOS 26.4, want de update komt eind maart of begin april uit. Je iPad krijgt er binnenkort dus weer nieuwe functies bij, iPadOS 26.4 wordt een relatief grote tussentijdse update.