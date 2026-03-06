Apple lijkt te luisteren naar kritiek van iPad-gebruikers. Een geliefde functie maakt waarschijnlijk snel een comeback in iPadOS 26.4.

Deze populaire functie komt binnenkort (eindelijk) terug naar je iPad

Apple werkt aan een kleine, maar opvallend populaire verandering voor Safari op de iPad (en Mac). In de nieuwste bèta van iPadOS 26.4 lijkt een functie terug te keren waar veel gebruikers al een tijdje om vragen. Dit is de functie ‘Compacte tabbladbalk’. Maar wat kun je hier eigenlijk mee?

De Compacte tabbalk doet precies wat de naam al zegt: hij combineert meerdere onderdelen van Safari in één balk. De adresbalk, tabbladen en navigatieknoppen zitten dan samen op één rij. Daardoor neemt Safari minder ruimte in beslag en blijft er meer plek over voor de website die je bekijkt. De optie vind je door te tikken op ‘Instellingen > Apps > Safari’. Maar op dit moment heb je daar dus de ontwikkelaars bèta (3) van iPadOS 26.4 voor nodig.

Compacte tabbladbalk verdwenen

Met de komst van iPadOS 26 was de optie met de compacte tabbladbalk ineens uit Safari verdwenen. Apple koos toen voor een andere standaardindeling met een losse tabbalk en adresbalk. Dat past beter bij het nieuwe ontwerp van het systeem, maar niet iedereen was er blij mee. Vooral gebruikers die vaak veel tabbladen open hebben staan, misten de compactere weergave.

Nu lijkt Apple op die beslissing terug te komen. Dat betekent dat je straks weer zelf kunt kiezen hoe Safari eruitziet op je iPad.

Op dit moment zit de functie nog in de testfase. Apple heeft de compacte tabbalk toegevoegd aan de ontwikkelaarsbèta van iPadOS 26.4 en macOS Tahoe 26.4. Later volgen waarschijnlijk ook publieke bèta’s, zodat meer mensen de nieuwe versie kunnen proberen.

Als alles volgens planning verloopt, verschijnt de definitieve update ergens in het voorjaar. Daarna kunnen alle iPad-gebruikers de functie weer inschakelen.

Als alles volgens planning verloopt, verschijnt de definitieve update ergens in het voorjaar. Daarna kunnen alle iPad-gebruikers de functie weer inschakelen.