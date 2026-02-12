iPadOS 26.3 is uit – en brengt deze nieuwe functies naar de iPad

iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Piet-Jan Lentjes
12 februari 2026, 13:13
Er is een nieuwe update voor de iPad verschenen. Deze nieuwe functies komen met iPadOS 26.3 naar je tablet!

Apple heeft een nieuwe van iPadOS uitgebracht. iPadOS 26.3 is nu beschikbaar voor alle compatibele iPads. Draait je iPad iOS 26? Dan kun je nu updaten. Dat doe je op de volgende manier.

  1. Open de app ‘Instellingen’;

  2. Kies voor de optie ‘Algemeen’;

  3. Tik op ‘Software-update’;

  4. Kies vervolgens voor ‘Werk nu bij’ als de update ziet staan.

iPadOS 26.3: twee nieuwe functies en bugfixes

Jammer genoeg zitten er voor de iPad niet heel veel nieuwe functies in. Deze update draait vooral om stabiliteit, verbeterde prestaties en de veiligheidsupdates. Maar toch zijn er een paar nieuwe zaken in iPadOS 26.3 te vinden. Dit zijn ze!

ipad mini iphone en airpods op tafel

Nieuwe achtergronden

De eerste vernieuwing vind je bij de achtergronden. Apple heeft in deze versie van iPadOS de indeling van de wallpapers een klein beetje aangepast. In plaats van één gecombineerde ‘Weer & Astronomie’-sectie vind je nu twee losse categorieën in het overzicht. De achtergronden zijn ook wat dynamischer geworden met nieuwe opties en widgets die ook je thuisscherm wat levendiger kunnen maken.

Meer privacy voor nieuwste iPad

Een andere toevoeging is vooral interessant voor bezitters van de nieuwste iPad Pro met een M5-chip en een mobiele internetverbinding. Met een nieuwe instelling kun je er dan voor kiezen dat je iPad net wat minder gedetailleerde locatiegegevens deelt met mobiele netwerken.

iPadOS 26.4 krijgt meer nieuwe functies

Mocht je alweer nieuwsgierig zijn naar de volgende update? De verwachtingen zijn dat iPadOS 26.4 een stuk meer vernieuwingen bevat, waaronder verbeteringen op het gebied van Siri en andere slimme functies die nu nog ontbreken in 26.3.

