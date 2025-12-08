iPadOS 26.2 komt eraan en brengt 2 handige features naar je iPad

iPadOS 26.2 brengt twee handige features naar je iPad waarvan Apple er aanvankelijk één had verwijderd – dit kun je verwachten van de update.

iPadOS 26.2 brengt twee features terug

Ten tijde van iPadOS 18 had je twee handige features op je iPad. Om onduidelijke reden besloot Apple om één van die features met de komst van iPadOS 26 te verwijderen. Kennelijk waren veel mensen daar niet blij mee, want Apple brengt die feature namelijk weer terug met de update naar iPadOS 26.2 die er bijna aankomt.

De features waar het over gaat, zijn Split View en Slide Over. Dankzij deze features kun je apps nu gewoon vanuit je dock slepen en neerzetten, waarna ze op hun plaats klikken. Je hoeft de vensters dus niet meer handmatig aan te passen tot de gewenste grootte.

Slide Over

Toen Apple iPadOS 26 onthulde op WWDC25, kondigden ze een geheel nieuw venstersysteem aan voor de iPad, zonder Slide Over. Het apparaat ging hierdoor veel meer op de Mac lijken. App-vensters hadden linksboven de rode, gele en groene knop, en je kon ze vergroten of verkleinen. Je kon vensters ook overlappen en je hoefde niet per se Stage Manager te gebruiken.

Apple heeft Slide Over tot op zekere hoogte hersteld in iPadOS 26.1, maar je moet nog steeds op de gekleurde knoppen tikken om de app in de Slide Over-modus te zetten. Je kunt niet gewoon slepen en neerzetten zoals voorheen.

Gelukkig komt iPadOS 26.2 binnenkort uit en met die update zijn dezelfde features om apps te openen in Split View en Slide Over weer terug op je iPad. Het werkt weer bijna helemaal hetzelfde, alleen kun je nog steeds niet meerdere apps op Slide Over stapelen zoals vroeger.

Wil je niets missen van de komende software-updates en ander nieuws van Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!