iPadOS 19 wordt compleet anders: dit kun je verwachten

Apple werkt aan iPadOS 19 en het besturingssysteem wordt volgens geruchten compleet anders. Dit weten we al over de grote software-update!

iPadOS 19

In 2025 is iPadOS 19 de belangrijkste software-update voor de iPad. De verwachtingen voor de update zijn hooggespannen, want er worden grote veranderingen verwacht. Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuwe interface voor een aantal besturingssystemen, waaronder iOS, macOS én iPadOS. Het ontwerp van iPadOS 19 wordt compleet anders en neemt waarschijnlijk veel elementen van visionOS over.

Dat betekent dat we meer transparante kaders terug zullen zien bij iPadOS 19. Daarnaast worden de symbolen van alle apps aangepast, die mogelijk voor het eerst een ronde vorm krijgen. Dat is opvallend, want alle applicaties in zowel iOS als iPadOS zijn nu nog vierkant. Volgens geruchten zijn dit nog niet alle veranderingen, Apple brengt naar verluidt een aantal functies van macOS dit jaar eindelijk naar iPadOS.

Invloeden van macOS

De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman verwacht dat iPadOS niet alleen elementen van visionOS overneemt, maar ook van het besturingssysteem voor de Mac(Book). Deze aanpassingen zijn vooral terug te zien in de productiviteit van de iPad, het wordt gemakkelijker om te multitasken met de tablet. Gurman laat nog in het midden om welke veranderingen in iPadOS 19 het precies gaat.

Volgens Gurman krijgen gebruikers daarnaast meer mogelijkheden bij het openen van applicaties. Mogelijk kun je meerdere apps op hetzelfde moment gebruiken en deze naast elkaar openen. Dit kan nu al in macOS, waardoor je met meerdere programma’s tegelijk kunt werken en snel kunt wisselen tussen apps. Bij iPadOS 19 is dit waarschijnlijk ook mogelijk, dat ervoor zorgt dat je veel gemakkelijker kunt multitasken.

Release van iPadOS 19

Bij iPadOS zien we dus hele grote veranderingen in 2025. Het besturingssysteem heeft een compleet nieuw ontwerp en neemt een aantal handige functies van macOS over. Het besturingssysteem van de iPad wordt dus helemaal anders, maar de release van iPadOS 19 laat nog even op zich wachten. Apple brengt de nieuwe softwareversie pas uit in september, als ook de nieuwe iPhones en Apple Watches van 2025 verschijnen.

Welke veranderingen Apple doorvoert bij iPadOS weten we veel eerder, het bedrijf presenteert de update al in juni. Die maand organiseert Apple de WWDC, het jaarlijkse evenement waarbij de grootste software-updates worden onthuld. Dit jaar krijgen iOS, iPadOS, macOS en waarschijnlijk ook watchOS een nieuwe interface. Wil je meer weten over de WWDC? Lees dan hier wanneer Apple iOS 19 en iPadOS 19 aankondigt!