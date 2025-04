iPadOS 19: deze iPads kunnen straks updaten (en deze juist niet)

Dit jaar is iPadOS 19 dé update voor de iPad, maar helaas kunnen niet alle generaties bijwerken. Deze iPad heeft geen ondersteuning voor de update.

iPadOS 19

Bij de WWDC kondigt Apple traditiegetrouw de belangrijkste softwareversies van het jaar aan. In 2025 is iPadOS 19 de belangrijkste update voor de iPad. Het gaat volgens geruchten om een grote update, waarmee Apple voor het eerst in jaren het design van iPadOS verandert. De interface van het besturingssysteem neemt veel elementen over van visionOS, de software die speciaal voor de Apple Vision Pro is ontwikkeld.

Dat is niet alles, want een aantal applicaties van de iPad krijgt een nieuwe indeling. Zo wordt de Camera-app helemaal anders, met de doorzichtige kaders die we kennen van visionOS en een vernieuwd menu. Ook de Berichten-app krijgt er nieuwe functies bij en de Gezondheid-app wordt uitgebreid met een nieuwe gezondheids- en fitnesscoach. Helaas krijgen niet alle iPads ondersteuning voor de iPadOS 19.

Zoals ieder jaar valt een aantal tablets af bij het uitbrengen van een nieuwe generatie van iPadOS. Ook bij iPadOS 19 is dat het geval, maar het gaat gelukkig om slechts één iPad. De zevende generatie van de ‘normale’ iPad (2019) krijgt de update niet, die blijft volgens geruchten steken op iPadOS 18. Wil je weten of je kunt updaten naar de nieuwste iPadOS-versie? Deze iPads krijgen iPadOS 19:

Vrijwel alle iPads met iPadOS 18 kunnen dit jaar updaten naar iPadOS 19, met uitzondering van de iPad 2019. Toch krijgen niet al deze toestellen de nieuwste functies, want Apple Intelligence wordt steeds belangrijker voor iPadOS. Alleen iPads met een A17 Pro- of M-chip hebben ondersteuning voor Apple Intelligence. Weet je niet zeker op welke processor jouw iPad draait? Lees dan hier welke iPads werken met Apple Intelligence.

Release van iPadOS 19

Apple brengt met iPadOS 19 dus grote veranderingen naar de iPad. Op de WWDC 2025 onthult het bedrijf de update, dan zien we het nieuwe design van iPadOS 19 en weten we welke functies worden toegevoegd aan het besturingssysteem. Apple organiseert de WWDC 2025 van maandag 9 juni tot en met vrijdag 13 juni. Het bedrijf trapt de week af met een presentatie op maandag, dan worden alle belangrijke updates gepresenteerd.

Zet maandag 9 juni 2025 19.00 uur (Nederlandse tijd) in je agenda, want die avond onthult Apple iPadOS 19. Pas een paar maanden later wordt de definitieve softwareversie uitgerold, dat gebeurt in september. Heb jij een iPad, die geen ondersteuning meer heeft voor de nieuwste versie van iPadOS? Dan is het tijd om over te stappen naar een nieuwe iPad. Bekijk hier de laagste prijzen van de nieuwste iPads, zodat je nooit teveel betaalt:

