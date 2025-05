Naast de iPhones krijgen ook de iPads een paar leuke vernieuwingen met iPadOS 19. Deze 4 functies komen eraan in iPadOS 19!

iPadOS 19 komt eraan: dit zijn de 4 belangrijkste functies

Apple gaat de nieuwe versie van iOS en iPadOS tijdens de WWDC 2025 presenteren. De WWDC 2025 zal dit jaar beginnen op 9 juni. Tijdens deze dagen worden onder andere de nieuwe mogelijkheden van iOS 19 en iPadOS 19 getoond.

1. Menubalk voor de iPad

De eerste opvallende verandering in iPadOS 19 is de toevoeging van een menubalk. Deze menubalk zal veel gaan lijken op die van een MacBook. Dit zegt Majin Bu die al vaker geruchten over nieuwe Apple-functies en Apple-apparaten bekend heeft gemaakt.

Veel iPad-bezitters willen al heel lang dat Apple wat meer Mac-achtige functies op de iPads gaat uitbrengen. En het lijkt erop dat het met de nieuwe update weer wat stappen gaat maken.

Stage Manager is een functie waarbij je makkelijker kunt multitasken en automatisch je geopende apps en vensters organiseert. Zo blijft je bureaublad een stuk overzichtelijker. Het venster waarmee je werkt, staat in het midden van je scherm en de andere apps staan aan de zijkant.

Een van de nieuwe functies in iPadOS 19 is een verbeterde versie van Stage Manager. Er is verder nog niets bekend wat Apple van plan is om te veranderen bij de functie. Maar hopelijk komen er wat features bij zodat Stage Manager wat vaker gebruikt gaat worden.

3. Nieuw design en uiterlijk

Met iPadOS 19 (en iOS 19) gaat Apple flink sleutelen aan het uiterlijk. Volgens de geruchten pakt Apple groots uit met een compleet nieuwe look voor het besturingssysteem. Daarbij hebben ze zich laten inspireren door visionOS, het systeem van de Apple Vision Pro-bril. Verwacht dus meer transparante kaders, speelse dieptes en subtiele schaduwen.

4. Siri wordt slimmer

Siri gaat met iPadOS 19 eindelijk ook wat meer functies krijgen. Deze AI-functies waren eerst gepland voor iPadOS 18, maar dat had Apple uiteindelijk toch niet gedaan.

Met de nieuwe functies wordt Siri straks een stuk slimmer en weet de assistent bijvoorbeeld ook wat er op je scherm te zien is en kan daar vragen over beantwoorden. Daarbij krijgt Siri ook veel meer functies in andere apps.

Het is niet bekend of en wanneer deze functies ook naar Nederland komen. Apple Intelligence is alleen hier beschikbaar wanneer je de taal en regio van je iPad op de Engelse taal zet.