iPadOS 18: deze veranderingen komen naar je iPad

Apple heeft een grote update uitgebracht voor je iPad! Met iPadOS 18 komen er veel veranderingen naar de tablet. Wij zetten de belangrijkste voor je onder elkaar.

iPadOS 18 is beschikbaar

Het is weer tijd om te updaten! Apple heeft op maandag 16 september iPadOS 18 uitgebracht, dat dit jaar dé update is voor de iPad. Veel functies van iOS 18 komen ook naar de nieuwe softwareversie van de tablet. Zo kun je het beginscherm en Bedieningspaneel beter naar je eigen hand zetten. Bij het beginscherm krijg je meer vrijheid in het plaatsen van apps en kun je de symbolen van de applicaties aanpassen.

In het Bedieningspaneel kies je zelf welke regelaars je toevoegt en waar je ze plaatst. Gebruik je regelmatig iMessage? Dan kun je vanaf iPadOS 18 meer teksteffecten toevoegen en woorden van een tekstopmaak voorzien. Ook is het mogelijk om berichten later in te plannen. Dat is lang niet alles, want Apple heeft een aantal features speciaal voor de iPad ontwikkeld. Dit zijn ze:

1. Rekenmachine

De iPad heeft in iPadOS 18 eindelijk een rekenmachine gekregen. Waar de iPhone al jaren een rekenmachine heeft, moest de tablet het altijd zonder doen. Daar is nu verandering in gekomen, waardoor je zowel eenvoudige als wetenschappelijke formules op kunt lossen met de iPad. In de geschiedenis vind je eerdere berekeningen gemakkelijk terug en met de omrekenfunctie kun je snel onder meer lengte, gewicht en valuta’s omrekenen.

2. Tabbalk

Met iPadOS 18 komt er een ‘tabbalk’ naar de iPad. Deze nieuwe zwevende balk zit al in sommige apps, zoals Apple TV. In de nieuwe iPadOS-versie kan elke andere app de nieuwe functie gebruiken. Zo wordt het in apps van derden gemakkelijker om tussen bepaalde menu’s te wisselen. In de zwevende tabbalk staan meerdere menu-opties, die je naar eigen wens kunt aanpassen.

3. Notities

Apple heeft de Notities-app uitgebreid in iPadOS 18. Het is nu mogelijk om audio-opnames toe te voegen aan je notities. Gebruik je regelmatig de Apple Pencil? Dan krijg je er een handige functie bij, want Apple heeft Smart Script geïntroduceerd. Daarmee word je handschrift verbeterd, zodat het beter leesbaar is. Helaas wordt de feature nog niet in het Nederlands ondersteund.

Ook nieuw bij de Notities-app zijn Wiskundenotities. In deze notities kun je – zoals de naam al doet vermoeden – wiskundige aantekeningen maken. Met de Apple Pencil (of met je vinger) is het mogelijk om rekensommen op te schrijven, die vervolgens automatisch worden uitgerekend. Erg handig, want je hebt vanaf iPadOS 18 dus geen speciale app meer nodig om complexere berekeningen te noteren.

4. Meer functies

Apple heeft in iPadOS 18 nog veel meer veranderingen doorgevoerd, die we ook in iOS 18 zien. Ben je benieuwd welke functies er nog meer naar je iPad komen? Dit zijn features die na het installeren van de update direct beschikbaar zijn:

Nieuwe wachtwoorden-app om al je wachtwoorden op te slaan;

om al je wachtwoorden op te slaan; Verbeterde gamemodus ;

; Toegankelijkheid is uitgebreid met oogtracking ;

; Safari heeft een verbeterde Reader-modus en ‘ Verberg afleidende onderdelen ‘ is beschikbaar;

heeft een verbeterde Reader-modus en ‘ ‘ is beschikbaar; Verbeterde documentkiezer ;

; Freeform krijgt er nieuwe functies bij;

krijgt er nieuwe functies bij; Nieuwe indeling voor de Foto’s-app ;

; Apps beveiligen met Face ID of Touch ID.

iPadOS 18 nu te installeren

Later dit jaar of begin volgend jaar krijgt de iPad er nog veel meer functies bij, want dan verschijnt Apple Intelligence. Met de nieuwe techniek worden vrijwel alle Apple-apps uitgebreid met kunstmatige intelligentie. Zo krijg je er een handige schrijfhulp bij, kun je foto’s bewerken met AI en wordt Siri veel slimmer. Deze features verschijnen in een latere versie van iPadOS 18, de precieze release is nog niet bekend.

Apple heeft iPadOS 18 uitgebracht, dus de update is nu door alle gebruikers te installeren. Je vindt de nieuwe softwareversie terug bij de instellingen van je iPad onder ‘Algemeen > Software-update’. Daar vind je waarschijnlijk twee updates, want iPadOS 17.7 en iPadOS 18 zijn beschikbaar. Weet je nog niet welke softwareversie je moet installeren? Lees dan hier waarom Apple iPadOS 17.7 heeft uitgebracht.