iPadOS 18: dit zijn de leukste nieuwe functies die eraan komen!

Apple heeft iPadOS 18 gepresenteerd en dat betekent dat er in september allerlei nieuwe functies naar je iPad komen. We zetten de leukste voor je op een rij!

De leukste nieuwe functies van iPadOS 18

iPadOS 18 brengt de nodige veranderingen en functies met zich mee, waaronder ook op het beginscherm. Zo kun je de plek van de icoontjes bepalen en is het mogelijk om de kleuren aan te passen. Maar er komen nog veel meer nieuwe functies bij. Deze features kun je verwachten!

Math Notes-rekenmachine

Het ligt misschien niet voor de hand om een rekenmachine leuk te noemen, maar in dit geval is het gerechtvaardigd. In de nieuwe Math Notes-rekenmachine kun je namelijk wiskundige formules typen of opschrijven en zie je direct hoe ze in je eigen handschrift worden opgelost. Dat maakt het gelijk tot een van de leukste nieuwe functies van iPadOS 18.

Verder kun je een vergelijking typen of schrijven en met een enkele tik omzetten in een grafiek. Je kunt zelfs meerdere vergelijkingen in dezelfde grafiek zetten, zodat je de onderlinge verhoudingen kunt zien. In de geschiedenis vind je eerdere berekeningen gemakkelijk terug en er is een handige functie om snel onder meer lengte, gewicht en valuta’s om te rekenen.

Smart Script

Smart Script is speciaal ontworpen voor Apple Pencil en zet handgeschreven tekst om in leesbare tekst die toch nog op jouw handschrift lijkt. Bovendien kun je je handgeschreven tekst net zo makkelijk bewerken als getypte tekst. Met de Apple Pencil kun je dan gemakkelijk witruimte toevoegen, een zin schrappen of getypte tekst invoegen.

Nieuwe vormgeving van het bedieningspaneel

Door de nieuwe vormgeving van het bedieningspaneel kom je gemakkelijker bij de regelaars die je vaak gebruikt. Die regelaars zijn nu gegroepeerd op functie, bijvoorbeeld om media af te spelen of een netwerkverbinding te maken.

Het is nu ook mogelijk om regelaars voor ondersteunde apps van derden in het bedieningspaneel te zetten. Met de nieuwe Controls API hebben developers alle tools in handen om het leven van gebruikers makkelijker te maken. Bijvoorbeeld doordat ze snel hun auto kunnen openen of direct iets kunnen opnemen voor social media.

Vernieuwde Foto’s-app

De vernieuwde Foto’s-app is ook een van de leukste nieuwe functies van iPadOS 18. De app maakt nu veel beter gebruik van het grotere formaat van de iPad. Dankzij de nieuwe collecties kun je nu gemakkelijker alle foto’s met een bepaald thema bekijken zonder dat je ze eerst in een album hoeft te zetten. Je kunt collecties ook vastzetten, zodat je je favorieten meteen bij de hand hebt.

De uitgelichte foto’s staan nu in een carrouselweergave, die elke dag wordt ververst. Overal in de app kun je je content automatisch afspelen en omdat elke fotobibliotheek uniek is, kun je de collecties ordenen. Ook kun je kiezen waar je welke collectie vastzet en welke foto’s worden getoond in de carrousel.

Apple Intelligence maakt je iPad leuker

Een van de leukste nieuwe functies van iPadOS 18 is Apple Intelligence. Met Apple Intelligence en de ingebouwde schrijfhulp Writing Tools kun je op een nieuwe manier teksten verbeteren, herschrijven, controleren en samenvatten in apps als Mail, Notities, Pages en apps van derden.

Daarnaast maak je met Image Playground in een handomdraai leuke afbeeldingen, waarbij je kunt kiezen uit de stijlen Animation, Illustration of Sketch. Image Playground is geïntegreerd in apps als Berichten en is er ook als opzichzelfstaande app.

Meer functies van iPadOS 18

Met iPadOS 18 komen er veel nieuwe functies naar je iPad, waarvan we de leukste nu aan je hebben voorgesteld. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Hieronder hebben we er nog een aantal op een rij gezet.

De nieuwe Clean Up-tool vindt en verwijdert storende voorwerpen van je foto’s;

De nieuwe app Passwords slaat al je inloggegevens, wachtwoorden, verificatiecodes en beveiligingsmeldingen veilig op;

slaat al je inloggegevens, wachtwoorden, verificatiecodes en beveiligingsmeldingen veilig op; SharePlay heeft een aantal nieuwe features gekregen. Door op het scherm te tikken en te tekenen kun je ergens de aandacht op vestigen. Je kunt zelfs toestemming vragen om iemands device op afstand over te nemen;

heeft een aantal nieuwe features gekregen. Door op het scherm te tikken en te tekenen kun je ergens de aandacht op vestigen. Je kunt zelfs toestemming vragen om iemands device op afstand over te nemen; In Agenda staan nu ook de activiteiten en taken die je in de Herinneringen-app hebt gezet. Verder kun je rechtstreeks vanuit Agenda een herinnering aanmaken, bewerken en als voltooid markeren.

staan nu ook de activiteiten en taken die je in de Herinneringen-app hebt gezet. Verder kun je rechtstreeks vanuit Agenda een herinnering aanmaken, bewerken en als voltooid markeren. Gamen wordt beter op de iPad dankzij de gamemodus en persoonlijke ruimtelijke audio;

wordt beter op de iPad dankzij de gamemodus en persoonlijke ruimtelijke audio; Nieuw op het gebied van toegankelijkheid zijn Eye Tracking, een ingebouwde voorziening waarmee je iPad met alleen je ogen kunt bedienen, en Vocal Shortcuts, waarmee je een opdracht kunt laten uitvoeren door een zelfgekozen geluid te maken.

