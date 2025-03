iPadOS 18.4 komt eraan en brengt deze features naar je iPad

Apple staat op het punt om een reeks grote software-updates uit te brengen, waaronder iPadOS 18.4 – dit kun je op je iPad verwachten.

iPadOS 18.4 komt naar je iPad

Het nieuwe iPadOS 18.4 brengt onder meer ook een upgrade voor Image Playground naar je iPad, maar omdat we daar in Nederland momenteel nog niets aan hebben, laten we die voor nu buiten beschouwing. Deze features kun je wel direct verwachten:

Een nieuw design voor de Mail-app

iOS en iPadOS hebben veel overeenkomsten, maar het is niet ongebruikelijk dat de iPhone nieuwe functies eerder krijgt dan de iPad. Dat is wat er vorig jaar gebeurde met het nieuwe design van de Mail-app.

Maar in iPadOS 18.4 heeft de Mail-app ook op de iPad de upgrade gekregen, met onder meer de volgende nieuwe functies:

Automatische categorieën in de inbox (postbus ‘Inkomend’).

Overzichtsweergave om berichten samen te voegen.

Het sorteren van nieuwe en oudere berichten.

Foto’s van contactpersonen weergeven in de inbox.

Dit werkt allemaal net zoals op de iPhone. En net als op de iPhone kun je de wijzigingen die je niet wilt over het algemeen uitschakelen.

Rustgevende mukziek

Het Bedieningspaneel krijgt er een nieuwe categorie knoppen bij op de iPad en iPhone, namelijk voor Rustgevende muziek (Ambient Music). iPadOS 18.4 bevat vier muziekopties waaruit je kunt kiezen:

Slaap (Sleep)

Relaxed (Chill)

Productiviteit (Productivity)

Welzijn (Wellbeing)

Elke knop is gekoppeld aan een specifieke afspeellijst van Apple Music die past bij de beschreven stemming. Maar je kunt ze ook naar wens aanpassen door te kiezen uit een samengestelde set afspeellijsten van Apple, of door een andere afspeellijst te selecteren. Je kunt de knoppen ook toewijzen aan het Vergrendelscherm.

iPadOS 18.4

Dit zijn slechts een paar nieuwe functies die iPadOS 18.4 naar je iPad brengt. Er zijn ook nog een aantal andere Apple Intelligence-upgrades waar we in Nederland dus helaas nog niets aan hebben. En er zijn nog wat kleinere wijzigingen in apps zoals Foto’s en TV.

De release van iPadOS 18.4 vindt hoogstwaarschijnlijk plaats in april. Als we kijken naar het verleden en op basis daarvan naar de toekomst, verwachten we de release op maandag 7 april of dinsdag 8 april. Maar het zou ook nog kunnen dat Apple iPadOS 18.4 een week eerder uitbrengt, dat zou dan op dinsdag 1 april zijn. We houden je op iPhoned in elk geval op de hoogte!