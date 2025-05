Apple brengt iPadOS 17.7.8 uit: installeer de update snel op je iPad

Apple heeft iPadOS 17.7.8 uitgebracht voor de iPad! Er worden belangrijke problemen opgelost, dus het is belangrijk om de update zo snel mogelijk te installeren.

iPadOS 17.7.8

Er is weer een update voor de iPad beschikbaar! Apple heeft iPadOS 17.7.8 uitgebracht, waarmee belangrijke beveiligingsproblemen op de tablet worden opgelost. Het gaat om een nieuwe softwareversie voor oudere iPads, die geen ondersteuning hebben voor iPadOS 18. Voor deze toestellen brengt Apple wel nog updates uit, om zo de beveiliging van het apparaat op orde te houden.

Eerder verscheen iPadOS 17.7.7 nog voor oudere toestellen, maar die update zorgde voor grote problemen. In die softwareversie werkten applicaties van de App Store niet meer naar behoren. De problemen waren zo groot, dat Apple besloot om iPadOS 17.7.7 helemaal terug te trekken. Met iPadOS 17.7.8 zijn alle softwarefouten verholpen, waardoor het belangrijk is om de update zo snel mogelijk op je iPad te installeren.

Deze iPads hebben ondersteuning

Apple heeft iPadOS 17.7.8 uitgebracht voor de 10,5- en de 12,9-inch iPad Pro 2017 en de zesde generatie iPad uit 2018. Heb je één van deze iPads? Download de nieuwe softwareversie dan, want Apple lost problemen in de beveiliging van de tablet op. Het gaat onder andere om softwarefouten in AirDrop, waardoor apps mogelijk willekeurige data van bestanden konden lezen. Dat probleem is in iPadOS 17.7.8 opgelost.

Met iPadOS 17.7.7 voerde Apple verder nog veel meer oplossingen in de beveiliging door, die in iPadOS 17.7.8 eveneens terugkomen. Door softwarefouten konden kwaadwillenden zonder authenticatie het delen van een iCloud-bestand inschakelen, het systeem van de iPad uitschakelen of het kernelgeheugen van het toestel beschadigen. Dit zijn grote beveiligingsproblemen, die met iPadOS 17.7.8 worden verholpen.

Geen nieuwe functies

Heb jij een zesde generatie iPad uit 2018 of een iPad Pro uit 2017? In dat geval vind je de update onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Installeer daar iPadOS 17.7.8, zodat je zeker weet dat de beveiliging van de tablet weer op orde is. Er komen verder geen nieuwe functies meer naar deze iPads, omdat ze geen ondersteuning hebben voor iPadOS 18. Ben je op zoek naar de nieuwste features? Dan is het tijd voor een nieuwe iPad.

Apple heeft in maart twee nieuwe iPads uitgebracht, die maand verschenen de iPad 2025 en de iPad Air 2025. Deze toestellen draaien op nieuwe processors en hebben ondersteuning voor alle functies van iPadOS 18. Later dit jaar komen er nog meer nieuwe features bij met iPadOS 19. Wil je weten of jouw iPad ondersteuning heeft voor iPadOS 19? Lees hier naar welke tablets de update komt. Ben je van plan om een nieuwe iPad te kopen? Bekijk dan hier onze koopadviezen en de laagste prijzen: