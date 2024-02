iPadOS 17.4: deze veranderingen komen naar je iPad (en deze juist niet)

Apple brengt met iOS 17.4 grote veranderingen naar de iPhone, maar wat verandert er op de iPad? Wij zetten de functies van iPadOS 17.4 voor je onder elkaar.

Grote veranderingen bij Apple

Apple heeft aangekondigd dat er grote veranderingen aankomen voor de iPhone. Door nieuwe Europese wetgeving wordt Apple verplicht om de NFC-chip open te stellen voor derden, waardoor je straks meer betaalmogelijkheden krijgt op je iPhone. Deze functie komt met iOS 17.4 alleen naar je iPhone, want Apple voert niet alle veranderingen door bij de iPad met iPadOS 17.4.

Ook dat heeft te maken met de Europese wetgeving, want die verplicht Apple om veranderingen door te voeren in iOS. Dat is precies de reden waarom Apple de veranderingen alleen doorvoert op de iPhone, want dat is het enige apparaat dat draait op iOS. Apple stelt dat iPadOS een compleet ander platform is dan iOS en dus niet onder de nieuwe wetgeving valt. Wij vertellen je welke functies er wel en welke juist niet naar iPadOS 17.4 komen.

Geen nieuwe App Stores voor de iPad

De grootste verandering voor de iPhone is het sideloaden van apps. Dat betekent dat je applicaties kunt installeren via een andere weg dan Apple’s App Store. Deze functie komt met iPadOS 17.4 niet naar de iPad, alleen op de iPhone kunnen straks apps op een andere manier gedownload worden. Hierdoor kun je dus nog steeds geen apps als WhatsApp via een omweg installeren op de iPad.

Andere functies die niet naar de iPad komen met iPadOS 17.4 zijn het installeren van andere browsers naast Safari. Het is wel al mogelijk om bijvoorbeeld Chrome te downloaden, maar die werkt op de achtergrond hetzelfde als Safari. Dat komt door de regels die Apple voert in de App Store. Naar de iPhone komt straks wél een volwaardige versie van Google Chrome (en van andere browsers), de iPad moet het helaas zonder doen.

Op de iPad is het eveneens niet mogelijk om een andere standaardbrowser in te stellen. Vanaf iOS 17.4 kun je op je iPhone zelf bepalen welke browser je standaard gebruikt. Die browser wordt dan ook automatisch geopend als je vanuit een app naar een webpagina gaat. Ook deze functie moeten we missen in iPadOS 17.4.

Deze functies komen wel naar iPadOS 17.4

Veel grote veranderingen die naar de iPhone komen zien we dus niet terug op de iPad. Dat betekent niet dat je op de iPad helemaal niks merkt van de nieuwe Europese wetgeving, zo krijgt je er in de App Store wél betaalmethoden bij. Je kunt vanaf iPadOS 17.4 dus op verschillende manieren afrekenen als je een app koopt of een abonnement afsluit in de App Store.

Daarnaast is Apple verplicht om de App Store open te stellen voor externe games. Hierdoor komen diensten als Xbox Cloud Gaming eindelijk naar de iPad. Deze verandering is overigens verplicht voor alle App Stores, óók op de iPhone en Apple TV. Je krijgt er in iPadOS 17.4 dus wel nieuwe functies bij, maar niet zoveel als op de iPhone. Wil je weten wat er op de iPhone nog meer verandert? Lees hier welke veranderingen er in iOS 17.4 doorgevoerd worden.

