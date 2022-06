iPadOS 16 Stage Manager alleen op iPad met M1: Apple legt uit waarom

Een van de tofste functies in iPadOS 16 is Stage Manager, maar die komt alleen op de iPad met een M1-chip. De hoofd software-ontwikkelaar van Apple legt in een interview uit waarom de functie niet op andere iPads beschikbaar is.

iPadOS 16 Stage Manager op iPad met M1

Apple heeft al eerder in een verklaring laten weten waarom Stage Manager alleen beschikbaar is op een iPad met M1-chip. Dat zijn op dit moment alleen de nieuwste iPad Pro’s (2021) en de iPad Air 5 (2022). Volgens Apple heeft Stage Manager veel geheugen, snelle opslag en flexibele ondersteuning van externe beeldschermen vereist.

Stage Manager op M1-iPad: meer uitleg van Apple

Nu heeft ook Craig Federighi (hoofd software-ontwikkelaar bij Apple) een duit in het zakje gedaan. In een interview met TechCrunch vertelde hij: “Alleen de iPads met een M1, veel werkgeheugen en razendsnelle opslag zijn snel genoeg om de ‘memory swap’ vlot uit te voeren. Omdat we nu vier apps tegelijk kunnen openen en nog eens vier op een extern scherm, is er veel geheugen nodig om alles soepel te laten draaien. Op andere iPads hebben we die mogelijkheid niet.”

Volgens Apple heeft Stage Manager een speciale functie (Memory Swap) van iPadOS 16 nodig, die alleen sommige iPads ondersteunen. Hiermee kunnen iPads hun werkgeheugen uitbreiden via de ingebouwde flash-opslag. Onder macOS en Windows is dat al jaren heel normaal: zodra het werkgeheugen vol is, worden de nieuwe gegevens naar de schijf ‘geswapt’.

Federighi gaat verder en zegt: “We hebben Stage Manager ontwikkelt om optimaal gebruik te maken van de M1-chip. Om de animaties, de schaduwen en het kantelen van de apps supervloeiend op meerdere, grote schermen te laten zien is veel grafische kracht nodig.”

Daarna vertelt Federighi nog dat ze maar al te graag Stage Manager op andere apparaten beschikbaar wilden maken, maar dit vanwege designbeperkingen niet hebben gedaan. “Dit is wat Stage Manager vereist. En dit is de gebruikerservaring die we in de toekomst willen aanbieden. Daarnaast wilden we ons geen designbeperkingen opleggen. Apple zet hiermee een nieuwe benchmark voor de toekomst.”

Stage Manager op iPad: dit kun je ermee

Met de nieuwe functie Stage Manager van iPadOS 16 kun je op de iPad meerdere vensters tegelijkertijd open hebben staan. De app op de ‘voorgrond’ verschijnt groot in beeld. De overige geopende apps en vensters staan verkleind aan de linkerkant van het scherm. Het is zelfs mogelijk om de grootte van de geopende ‘vensters’ aan te passen, zodat je meer van ja ‘bureaublad’ ziet, net zoals op een MacBook.

