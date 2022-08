iPadOS 16-release is vertraagd door problemen met Stage Manager

Door problemen met Stage Manager is de iPadOS 16-release naar achteren geschoven. iPhoned laat je weten wat er aan de hand is.

iPadOS 16 vertraagd door problemen Stage Manager

Waarschijnlijk moet je nog wat langer wachten op de nieuwe versie van het besturingssysteem voor de iPad. Volgens Bloomberg gaat Apple de release van iPadOS 16 naar achteren schuiven vanwege problemen met Stage Manager.

De release zal daarom niet in september zijn, maar waarschijnlijk ergens in oktober. Dit zou dan betekenen dat iPadOS 16 gelanceerd gaat worden rond de release van de nieuwe iPad-modellen.

Stage Manager: nieuwe functie in iPadOS 16

Apple is al een tijdje bezig met de ontwikkeling van Stage Manager. De nieuwe functie kwam echter in opspraak, omdat de functie alleen werkt op een iPad met M1-chip. Dat zijn op dit moment alleen de iPad Pro 2021 en de iPad Air 2022. Volgens Apple werkt Stage Manager niet naar behoren op oudere iPads en het bedrijf heeft de functie daarom uitgeschakeld op tablets zonder een M1-chip.

Er is echter iets opvallends aan de hand. In de broncode van iPadOS 16 zit echter een optie waarmee Stage Manager ook (best goed) op een iPad zonder M1 werkt. Wil je daar meer over weten? Lees dan onderstaand artikel even door.

iPadOS 16 release

De eerste versie iPadOS (13) verscheen in september van 2019. Daarvoor kregen iPad en iPhone beide het iOS-besturingssysteem. Beide releases (iOS en iPadOS) kwamen altijd rond dezelfde tijd uit. Dat de iPadOS 16-release nu vertraagd is door de problemen met Stage Manager betekent dat de release voor de eerste keer niet gelijkt loopt. Tenzij Apple nog gaat besluiten om ook iOS 16 uit te stellen …

