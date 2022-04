iPadOS 16 ondersteuning: welke iPads kunnen updaten?

De iPad krijgt dit jaar met iPadOS 16 een spectaculaire update, met grote vernieuwingen. Althans: als we de geruchten mogen geloven. Maar welke iPads krijgen iPadOS 16 ondersteuning?

Sinds 2019 noemt Apple het besturingssysteem voor de iPad geen iOS meer. De software lijkt nog veel op die van de iPhone, maar heeft ook veel extra functies – vooral op het gebied van multitasking. Daarom was de tijd rijp voor een eigen naam: iPadOS.

In juni presenteert Apple daar de nieuwste versie van: iPadOS 16. Dit gebeurt tijdens WWDC op 6 juni. Pas dan weten we wat de grote vernieuwingen zijn die Apple in 2022 naar de iPad brengt. Ook laat Apple dan weten welke iPads de nieuwste software ondersteunen.

Bij een nieuw besturingssysteem komt de ondersteuning voor enkele oudere iPads vaak te vervallen. Vorig jaar vormde daarop een uitzondering. Álle iPads die overweg konden met iPadOS 14, konden ook updaten naar iPadOS 15.

Dit jaar lijkt het doek voor sommige iPads echter te vallen. Zeker omdat de eerste generatie iPhone SE en de iPhone 6s volgens geruchten niet kunnen updaten naar iOS 16. Deze iPhones hebben een A9-processor. De iPad mini 4, iPad Air 2, iPad 5 en iPad Pro 1 (uit 2015) hebben een chip die net zo oud of ouder is. De kans is groot dat deze iPads niet kunnen updaten naar iPadOS 16.

iPadOS 16 ondersteuning

Dit zijn de iPads waarvan we verwachten dat ze wél iPadOS 16 ondersteuning krijgen:

iPad Pro (2e generatie of nieuwer)

iPad Air (3e generatie of nieuwer)

iPad mini (5e generatie of nieuwer)

iPad (6e generatie of nieuwer)

Overigens kun je je iPad nog gewoon blijven gebruiken na iPadOS 16. Beveiligingsupdates ontvang je nog steeds. Je iPad krijgt alleen geen nieuwe functies meer. Ook ga je na verloop van tijd merken dat sommige apps niet meer geschikt zijn voor je apparaat.

Nieuwe functies

iPadOS 16 wordt een interessante update. Het besturingssysteem krijgt vermoedelijk een nieuwe multitasking-interface. Wat er precies verandert is nog niet bekend, maar wellicht komt er eindelijk een mogelijkheid om te werken met verschillende vensters, zoals we dat ook op de Mac of PC gewend zijn.

Ook zou Apple plannen hebben voor een vernieuwd uiterlijk voor meldingen. De notificaties veranderde Apple in de afgelopen paar jaar ook al vaak, bijvoorbeeld met de gestapelde push-notificaties en het meldingenoverzicht. Apple zou echter nog niet tevreden zijn en wederom veranderingen doorvoeren.

